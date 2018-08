La mère de Varsenare sous mandat d'arrêt après la mort de ses trois enfants

Un juge d'instruction brugeois a émis un mandat d'arrêt à l'encontre d'une mère de trente ans de Varsenare (Flandre-Occidentale), a confirmé son avocat Bart Staelens, qui n'a cependant pas précisé les charges retenues contre elle. La jeune femme est suspectée d'avoir tué ses trois enfants dans la nuit de mardi à mercredi.

Mardi, la chambre du conseil de Bruges décidera de son éventuel maintien en détention.

Mercredi dernier vers 2h00 du matin, cette infirmière de 30 ans a percuté en voiture le pilier d'un pont à Oostkamp, sur l'E40. Elle a survécu à l'accident et a été hospitalisée. Plus tôt dans la nuit, elle aurait tué ses trois enfants, un garçon de quelques mois, une fillette de deux ans et leur frère de quatre ans, à son domicile de Varsenare, une commune de Jabbeke.