La menace d'orages s'éloigne mais les risques de fortes précipitations persistent

L’ambiance est assez instable, ce samedi matin. Des averses vont se développer sur tout le pays et, au fil des heures, vont se faire plus fréquentes et pourront tourner à l’orage.

Le code avertissement orange émis pour la Wallonie par l’Institut royal météorologique (IRM) a été étendu à Bruxelles et à la Flandre dès samedi midi et jusqu’à dimanche matin.

Ce samedi après-midi, des orages potentiellement forts sont attendus par endroits, avec d’importantes rafales de vent, des chutes de grêle et des précipitations soutenues. Les sols étant très secs, cela pourrait donner lieu à des inondations et/ou à des coulées de boue.

Concrètement, une zone orageuse en provenance du Luxembourg se dirige vers l’ouest du pays. Elle s’étend de Bruxelles jusqu’à la frontière française. Elle pourrait toucher la capitale vers 12h30. En soirée, des phénomènes orageux pourraient se stabiliser et provoquer d’importantes précipitations sur des zones très localisées.

Ce vendredi déjà, les orages et les fortes pluies ont provoqué des dégâts, principalement dans la province de Liège.

L’IRM a placé, en fin de journée, en alerte orange pluie l’ensemble du pays mis à part la Province du Luxembourg.

