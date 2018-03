La louve Naya a été filmée par des caméras de surveillance dans le parc Bosland (vidéo)

Les premières images de Naya ont été prises durant la nuit le week-end dernier. La louve a été immortalisée par des caméras du plus grand domaine boisé de Flandre, le Bosland (Limbourg). Le fragment de 13 secondes a été diffusé sur Twitter par l'Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (Agence flamande pour la nature et les forêts).

Breaking: de eerste beelden van de ondertussen beroemde Vlaamse wolf zijn een feit. Naya liet zich om 4 u ’s nachts in Bosland filmen door een wildcamera. Geniet je mee? Meer info via Agentschap voor Natuur en Bos en onze partners #welkomwolf , @MijnNatuurpunt en @INBOVlaanderen pic.twitter.com/gX4luxudm9

La louve Naya a traversé la frontière néerlandaises en début d'année. Elle a séjourné durant un petit moment dans les environs du domaine militaire de Bourg-Léopold dans le Limbourg. Maintenant, elle a été immortalisée pour la première fois par des caméras.

"Le week-end dernier, la louve Naya a été filmée entre 04h00 et 05h00 à Bosland", a indiqué le prote-parole de l'ANB. Le garde forestier du parc a regardé les images avec des experts et ils ont estimé qu'il était "presque certain" qu'il s'agissait de Naya.

Afin de s'assurer que l'animal ne soit pas importuné, les détails sur le lieu et l'heure de l'observation n'ont pas été communiqués.