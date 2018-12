La Loterie Nationale cartonne en fin d'année

La période des fêtes de fin d’année est la période la plus importante pour la loterie Nationale. Il faut dire que les jackpots à gagner sont très impressionnants. Le Lotto-extra de ce 31 décembre, par exemple, propose un tirage spécial avec à la clef une somme de 3,5 millions d’euros. Le jackpot de L’Euromillions est, quant à lui de 128 millions d’euros à gagner.

Le rush des tickets de Loterie

Il y a un rush auprès des libraires. Lors des deux derniers tirages de la Loterie Nationale, on a comptabilisé plus de deux millions de tickets achetés les joueurs. C’est près du double de tickets vendus qu’à l’accoutumée. Néanmoins, vous avez très peu de chance d’obtenir le jackpot : une chance sur 13 983 816 pour le Lotto belge et une chance sur 139 838 160 pour l’Euromillion.

Le paquet cadeau de la Loterie Nationale cartonne

En cette période de fêtes, la Loterie Nationale a plus que doublé son chiffre d’affaire. Traditionnellement, elle vend 50 % de jeux à gratter en plus durant le mois de décembre.

Evidemment, cela a un impact sur le chiffre d’affaire de la Loterie Nationale qui était estimé, en 2017, à 1,275 milliard d’euros, dont 320 millions sont réinvestit dans notre pays à travers l’octroi de subsides et des dons pour la bonne cause.