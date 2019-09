La loi sur les repentis existe aussi en Belgique

L’avocat néerlandais Derk Wiersum, assassiné à Amsterdam, défendait un "témoin de la couronne", à savoir ce que la justice appelle un repenti et le milieu une balance. Le principe consiste à échanger une diminution de peine contre des informations permettant l’arrestation d’autres personnes.

En Belgique aussi

Le plus connu des repentis est Tommaso Buscetta, un mafioso italien qui fit tomber le parrain des parrains Toto Riina en dénonçant tout son réseau pour venger l’assassinat d’une bonne partie de sa famille. Depuis, d’autres pays ont adopté un programme de protection des témoins et des lois sur des repentis. Outre l’Italie et les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et la Belgique disposent aussi d’une loi sur les repentis. Une loi publiée, chez nous, au Moniteur en août 2018.

Aménagement de peine contre informations

La loi prévoit que le ministère public puisse promettre une réduction ou un aménagement de peine en échange d’informations permettant d’avancer dans des dossiers de terrorisme, de faux monnayages, de meurtre ou d’organisations criminelles. Les promesses faites aux repentis doivent être proportionnelles aux actes qu’il a commis et à l’importance des informations qu’il fournit.