La littératie, l'analphabétisme en santé toucherait entre 30% et 45% des Belges

La littératie? Un terme mystérieux pour une réalité bien connue dans le domaine de la santé. Il s’agit de la capacité d'une personne à comprendre et à assimiler les informations relatives à la santé, pour qu’elle puisse ensuite poser des choix appropriés afin de maintenir ou améliorer sa santé et sa qualité de vie. Selon Gilles Henrard, médecin généraliste: "C’est une réalité cachée qui ne concerne pas seulement des personnes qui ont un problème linguistique mais également des personnes qui parlent bien le français et se débrouillent bien au quotidien mais sont totalement démunies lorsqu’elles sont confrontées à un contexte très complexe comme celui de la médecine." Cet "analphabétisme en santé" va de pair avec une qualité de vie moindre et une espérance de vie plus courte.

Un médecin généraliste s'est formé dans une association pour analphabètes

Gilles Henrard, habitué à poser des diagnostics et à prendre des décisions rapides, s’est progressivement rendu compte que le dialogue entre lui et son patient était, au minimum, aussi important que le diagnostic posé s’il voulait que son patient guérisse ou se soigne correctement. "Les gens demandent qu’on les prenne au sérieux et qu’on les écoute. J’ai été dans une association liégeoise "lire et écrire" pour me former à leur manière de parler et de travailler", nous explique-t-il. "Je suis aussi allé chercher des idées de l’autre côté de l’Atlantique au Québec notamment."

Quelques règles essentielles, selon ce médecin, méritent d’être suivies en consultation. La première est de s’exprimer calmement et lentement avec les mots les plus simples possibles. Il ne faut pas multiplier les idées dans une même phrase. Autre piste: le "teach back". Il s’agit de faire répéter à son interlocuteur ce qu’il a compris et ainsi vérifier que l’explication a bien été comprise.

Des pictogrammes en pharmacie pour expliquer aux clients comment ils doivent utiliser leurs médicaments

Sophie Etienne est pharmacienne. Elle nous explique comment elle procède lorsque son patient ne comprend pas ce qu’elle lui dit. "Parfois, nous sommes confrontés à des clients qui ne parlent ni le français, ni l’anglais, ni le néerlandais. Dans ce cas-là, je sors les boîtes de médicaments. Et je leur montre des pictogrammes que je garde toujours sous mon comptoir. Ces dessins montrent une personne fiévreuse ou encore un monsieur qui tousse. J’associe, ensuite, le pictogramme à la boîte de médicament. Bien sûr, ce n’est pas suffisant mais au moins, nous pouvons également les prévenir par une série de contre-indications comme par exemple, ne pas boire d’alcool (un picto avec un verre de vin barré)".

Entre 30 et 45% de Belges ont des difficultés à interagir correctement avec les professionnels de la santé, à comprendre le comment et le pourquoi d'une maladie, à discuter avec les professionnels des mesures à prendre, à comprendre les notices de médicaments ou à suivre correctement leurs traitements. La liste des exemples est longue.

De nombreux pays ont d’ores et déjà mis en œuvre des plans d’action pour améliorer la littératie en santé au sein de leur population. En Belgique, beaucoup d'initiatives isolées sont actives sur le terrain (associations locales, mutualités, ONG…) mais aucune politique générale n'est mise en place. C'est pourquoi il a été demandé au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE) d'analyser quelques plans d'actions étrangers, afin d'en tirer des enseignements en vue d'un éventuel plan au niveau belge.