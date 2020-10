La Ligue de défense noire africaine annonce qu'elle va procéder au déboulonnage de la statue de Léopold II

La vidéo dure près de 15 minutes et a pour décor la place du Trône, à Bruxelles, au pied de Léopold II, "la statue du génocidaire" comme le qualifie Egountchi Behanzin. Egountchi Behanzin, de son vrai nom Sylvain Afoua est le leader de la Ligue de défense noire africaine (LDNA) et annonce que son mouvement et ses sympathisants procéderont au déboulonnage prochain de la statue du deuxième roi des Belges, artisan de la colonisation du Congo. Quand ? Selon un événement Facebook, supprimé (censuré ?) depuis par le réseau social, le rendez-vous est donné dans les prochaines semaines.

Pour le leader de la Ligue de défense noire africaine, mouvement basé en France, Léopold II est le "criminel de dix millions d’Africains". Il ajoute avoir remis un manifeste aux autorités belges (Ville de Bruxelles, palais royal…) "concernant cette statue de ce roi génocidaire. […] Nous sommes partis leur faire comprendre qu’il est temps de procéder au déboulonnage" de cette œuvre, sise sur la place du Trône depuis 1926. Mais selon Egountchi Behanzin, aucune réponse satisfaisante n’aurait été apportée.

Pour rappel, la Chambre a décidé, en juin dernier, en plein mouvement Black Lives Matter, de mettre en place une commission afin d’aborder l’histoire du colonialisme au Congo et de tirer des conclusions de ce passé douloureux pour la Belgique et les Afro-descendants. L’idée est de confronter experts, historiens, associations afin de faire émerger des propositions concrètes. C’est également le chemin emprunté par la Région bruxelloise qui va créer un groupe de travail pour aborder la question de la décolonisation de l’espace public. Débaptiser le tunnel Léopold II entre dans ce cadre.

La souffrance des noirs n’est pas assez prise en compte

Mais voilà, pour la LDNA, "la souffrance des noirs n’est pas assez prise en compte. Par rapport à ce que nous avons subi, la colonisation, l’esclavage, la souffrance des noirs n’est pas assez prise en compte. Si pour eux, il s’agit de sauvegarder l’histoire, pourquoi il n’y a pas de statues de criminels et de génocidaires comme Hitler ou de Pétain, qui font partie de l’histoire malheureusement ? […] Aujourd’hui, la Belgique ne prend pas la mesure de la gravité de son passé en Afrique et au Congo."

Egountchi Behanzin, béret noir sur la tête, badge du mouvement épinglé, ose une comparaison : "La Belgique avait la même pratique que l’Etat islamique, qui décapitait pendant la colonisation, même des nouveau-nés, des femmes et des hommes. La Belgique comme l’Etat islamique sont des états terroristes."

Et il dit regretter qu’il n’y ait "aucune représentation des couches dans les instances de gouvernance et de décisions dans ce pays". Il parle aussi de relégations, actuellement, des populations noires dans des "enclos", à savoir certains quartiers spécifiques. Il précise encore plus loin dans la vidéo que la colonisation, "le pillage" du Congo, "poumon du continent africain" se poursuit actuellement à l’initiative "des multinationales". Il réclame également des dédommagements, des "réparations" pour les descendants des victimes et l’enseignement des "crimes de Léopold II" dans les écoles.

Solder les comptes

Posant un ultimatum aux autorités belges, à savoir jusqu’à la date du déboulonnage, la LDNA estime que les autorités belges "peuvent encore rattraper l’histoire", "solder les comptes" vis-à-vis de ces "crimes imprescriptibles". Dans le cas contraire, la Ligue de défense noire africaine passera à l’action, annonce l’auteur de la vidéo.

Il conclut : "Tous les noirs ne sont pas nos frères, tous les roses ne sont pas nos ennemis. Nous combattons une idéologie, nous ne combattons pas une couleur." Le message vise à recontextualiser le combat de la LDNA, mouvement faisant l’objet de nombreuses polémiques en France. Créée en 2017, la Ligue se définit comme "Mouvement pour la défense des droits des Afrodescendants et des Africains menant des actions sociales et humanitaires". Elle est suivie par 234.000 personnes sur Facebook et 57.000 sur Instagram.

La droite et l’extrême droite française, Rassemblement National en tête, réclament la dissolution de l’association, accusée de racisme et épinglée pour ses actions coups de poing : une manifestation lors d’une exposition Toutankhamon taxée de "blanchiment", une vive altercation verbale avec Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, au sujet d’une boulangère de couleur victime d’insultes racistes (affaire entre les mains de la justice), une manifestation antiraciste non autorisée à Paris… A Tervueren, en août dernier, la Ligue s’est illustrée en tentant la récupération d’œuvres "spoliées" à l’Africa Museum.