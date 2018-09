La Ligue Cardiologique vous invite à vous lever de votre chaise: Please stand up!

D'où ce slogan : "Please stand up". La Ligue cardiologique encourage à ne pas rester assis mais à se lever de sa chaise, à bouger, pour réduire les risques de maladies liées au cœur.

"C'est une manière ludique, amusante de dire les choses, mais en effet le mal dans notre civilisation, c'est le manque d'activité physique, c'est la sédentarité", explique le docteur Freddy Van de Casseye, directeur de la Ligue Cardiologique Belge.

Bouger est non-négociable si l'on veut diminuer les facteurs de risque!

"Le minimum que nous devrions faire par jour c'est 30 minutes de marche à allure rapide sans essoufflement. Là, c'est prouvé qu'il y a un effet protecteur. Quatre millions de belges ne font pas ces 30 minutes minimales par jour!"

Un autre cardiologue enfonce le clou : "On sait que la sédentarité est un facteur de risque cardio-vasculaire indépendant, explique Christophe Laruelle, cardiologue spécialisé en revalidation à l’hôpital Saint-Luc de Bouges. Quel que soit votre sexe, votre âge, votre taux de cholestérol, vos habitudes tabagiques ou votre tension, le fait d'être sédentaire, augmente très fort le risque de développer des maladies cardio-vasculaires et le cancer".

Quelques exercices pratiques qui maintiennent votre cœur en bonne santé!

"Il y a évidemment le fait de venir à vélo ou à pied au travail, de prendre les escaliers, d'éviter les ascenseurs, de faire le tour du bloc" et le docteur Laruelle insiste : "non, vous n'êtes pas hyperkinétique si vous faites un détour pour aller jusqu'à la photocopieuse. Ce détour est largement recommandé !"

Mais les petites initiatives individuelles ne suffisent pas toujours. Certaines entreprises prennent donc le taureau par les cornes pour préserver la santé de leurs employés. "Certaines sociétés accordent du crédit temps si vous avez une activité physique, d'autres ont des salles de cardio-fitness pour le personnel, dans un hôpital de la région namuroise, ils ont fait des équipes de tennis ou de jogging, une initiative qui a eu un effet de cohésion de groupe, un effet sur le bien-être au travail".

On bouge trop peu : la Belgique mauvais élève au niveau mondial

Plus d'un Belge sur trois ne bouge pas assez. Une étude de l'OMS publiée hier dans la prestigieuse revue The Lancet montrait que la Belgique était plutôt un mauvais élève, surtout les femmes. Et c'est d'autant plus regrettable que "les femmes sont extrêmement exposées aux maladies cardio-vasculaires. Elles ont une maladie plus sournoise au niveau des artères et plus difficile à diagnostiquer. Et quand on doit faire un traitement, ce sont des artères plus difficiles à soigner".

Levez-vous donc de votre chaise, à la maison mais aussi au bureau et bougez. Votre cœur vous remerciera.