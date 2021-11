La Ligue Braille met l’accent sur l’emploi, véritable vecteur d’intégration pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Un homme souffrant de déficience visuelle, lui, explique : "Je suis avocat depuis maintenant quatre ans. J’ai une maladie dégénérative. Cette maladie a fait que j’ai perdu petit à petit la vue. La Ligue Braille m’a aidé dans deux aspects ; d’une part d’un point de vue des programmes informatiques et d’autre part, avec mon employeur. On a finalement convenu de suivre des cours de braille pour voir justement et me permettre de rédiger des consultations et des conclusions de manière optimale. J’espère vraiment pouvoir continuer à rester au sein de ce cabinet parce que c’est vraiment une expérience extraordinaire et donc de pouvoir continuer le métier que j’aime exercer".

Comme le témoigne Eugénie Lemaire, 37 ans. Elle est ergothérapeute et travaille pour l’asbl Alzheimer Belgique. " J’ai une déficience visuelle qui conduit à un trouble de la vision centrale principalement, témoigne la jeune femme. J’ai fait appel à la Ligue Braille pour un aménagement de mon poste de travail. Ce qui me sert le plus, c’est mon grand écran. J’ai un clavier adapté également parce que sans ça, c’est compliqué de voir les touches. Alors j’ai une vidéo loupe ici, une vidéo-loupe chez moi également ".

Cette année, c’est le grand public et les entreprises qui sont visées par la Ligue, résume-t-il : "les personnes aveugles et malvoyantes ont des compétences et donc tenez en compte et c’est important".

Et les discriminations à l’emploi pour les personnes malvoyantes sont encore bien présentes de nos jours, comme le confirme le conseiller de la Ligue Braille : " Il y en a encore beaucoup. Il est clair que quand on regarde ça sur un long terme, il y a une amélioration. Il y a une tendance positive. Il reste des discriminations, mais il s’agit beaucoup d’incompréhension, de non-information ". Et de là, la campagne ou tout le travail que la Ligue Braille peut apporter, souligne Michel Magis.

Des aménagements permettant aux personnes malvoyantes de travailler comme des personnes voyantes existent cependant. Mais " tout n’est pas adaptable non plus ", nuance le conseiller : " quand on voit par exemple, une fonction un peu plus classique, "administrative" au sens large – comme un travail de journaliste, par exemple —… Les aménagements permettent aujourd’hui à une personne aveugle ou malvoyante d’avoir accès à l’information écrite, d’avoir accès à Internet, etc. Pour cela, il faut une analyse que nous pouvons faire au niveau de l’aménagement du poste de travail, et puis, faire en sorte que la personne puisse avoir ce matériel et alors effectuer un travail "comme n’importe qui" ".

On décharge d’une certaine manière l’employeur dans toutes ces étapes

Et ces aménagements peuvent parfois effrayer les employeurs, notamment en raison des coûts. Un préjugé selon Michel Magis : " de nombreux employeurs pensent encore que finalement, "Oui, OK. On peut imaginer que ce soit accessible, mais ça va nous coûter de l’argent. Il y aura un coût. Et puis, il y a des démarches administratives". Il faut savoir qu’au niveau de l’emploi, il y a des administrations comme Phare à Bruxelles qui interviennent vraiment d’une manière très intéressante, même souvent à 100% dans le coût de l’aménagement de poste de travail. Donc, finalement, il n’y a pas de coût à charge de l’entreprise et toute l’analyse, toutes les démarches administratives peuvent être faites par la Ligue Braille. Et donc, on décharge d’une certaine manière l’employeur dans toutes ces étapes. Et finalement, avec une bonne information, on voit que finalement, ce préjugé-là peut tomber ".

