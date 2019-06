La Lightyear One, la première voiture qui roule au soleil

Elle a été dévoilée ce matin aux Pays-Bas. C’est la première voiture roulant à l’énergie solaire sur de longues distances. Elle s’appelle la Lightyear One. C’est un Belge, Lowie Vermeersch qui est à l’origine de sa jolie ligne et c’est une équipe néerlandaise qui a mis au point toute la technologie. Deux ans de réflexion, de travail acharné mais aussi de rêve, selon Lex Hoefsloot, patron et cofondateur de Lightyear. Ça marche comment ?

La Lightyear One - © Isopix La Lightyear One est une voiture électrique qui se recharge toute seule grâce à l’énergie du soleil. Le véhicule est propulsé par quatre roues indépendantes pour optimiser la perte d’énergie au sein du circuit entre le moteur et la roue. Le toit et le capot sont équipés de cinq mètres carrés de cellules solaires avec verre de sécurité. Les concepteurs l’affirment : "une personne de taille adulte pourrait marcher dessus sans causer de dégâts". Grâce à une batterie relativement petite, et grâce au rechargement de cette batterie avec l’énergie de soleil, cette voiture bénéficie d’une autonomie exceptionnelle de 725 kilomètres. Elle peut aussi se recharger plus rapidement qu’une voiture électrique à partir de n’importe quelle prise de courant. Lox Hoefsloot précise :" Il est possible de charger jusqu’à 400 km par nuit à partir de prises ordinaires. […] L’objectif principal de notre voiture est de combler les lacunes des voitures électriques. Les études ont montré que l’autonomie et le manque d’option de recharge sont les principales préoccupations des consommateurs qui envisagent de se procurer une voiture électrique ", explique-t-il encore.

Les avantages Si les batteries se chargent grâce à l’énergie du soleil, leur autonomie dépend logiquement de l’intensité lumineuse. Un mardi d’été ensoleillé fournira plus d’énergie qu’un vendredi d’hiver quand les nuages envahissent le ciel. Mais même dans ces conditions, les constructeurs de la Lightyear One ont des arguments à faire valoir. La recharge de la batterie, dans une station, est deux à trois fois plus rapide que pour les voitures électriques ordinaires. Pour les concepteurs de la Lightyear One, il ne fait aucun doute "qu'elle est la voiture électrique la plus rapide sur de longues distances car elle perd moins de temps en charge et consomme moins d’énergie".

Une philosophie, un coût Les responsables de la société Lightyear déclarent s’être inspirés de la nature pour mettre au point ce prototype. " Le changement climatique est un des enjeux majeurs auxquels, nous, les humains, avons été confrontés dans notre histoire. L’évolution est tellement effrayante qu’elle en est presque paralysante. En tant qu’ingénieurs, nous pensions pouvoir faire quelque chose. Le véhicule Lightyear One est une vraie opportunité de changer la mobilité, de la meilleure des façons " précise Lox Heofsloot. Première livraison attendue en 2021 et déjà cent commandes passées… La Lightyear One est vendue au prix de 119.000 euros. Les modèles suivants devraient être un peu chers pour permettre au plus grand nombre de rouler au soleil.

