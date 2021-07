La liaison Oosterweel à Anvers : qu’est-ce que ce "projet du siècle" si peu connu dans le sud du pays ?

Le trafic sur le ring d’Anvers est en effet très dense : selon le Centre du trafic flamand, en 2017-2018-2019, le nombre d’heures totales perdues dans les ralentissements ou les files dans la région d’Anvers s’élevaient à 44.000 heures par jour. Or, l’adage est connu : le temps c’est de l’argent. C’est encore plus vrai dans les abords du port d’Anvers. Concrètement, que comprend ce projet ? La liaison Oosterweel comprend 5 parties : Linkeroever et Zwijndrecht : C’est à Zwijndrecht que se situe l’usine 3M à l’origine de la pollution au PFOS. Il s’agit là de rénover les autoroutes et échangeurs déjà existant, et de relier le ring à la E34 vers Knokke, à la E17 vers Gand et au Kennedytunnel. Les travaux ont commencé en 2018.

Scheldetunnel : Le tunnel, long de 1,8 km, reliera la rive gauche d’Anvers au sud du port et à “l’Eilandje”, le port de plaisance d’Anvers. Il comportera trois voies dans chaque direction et un passage séparé pour les cyclistes et les piétons. Les travaux ont débuté en mars 2021.

Jonction de l’Oosterweel : La jonction relie le tunnel de l’Escaut aux tunnels qui passent sous le canal Albert. Elle sera placée sous le niveau du sol, pour se fondre dans le paysage. Les travaux commencent cet été 2021.

Tunnels du canal : Ils relieront la jonction au ring. Les travaux devraient commencer en 2022.

R1-Nord : Le viaduc de Merksem sera détruit. Le ring passera là aussi par des tunnels (sous le canal Albert, sous l’avenue de Goenendaal à Merksem et sous le Schijnpoort à hauteur du Sportpaleis). Les travaux devraient également commencer en 2022.

Pourquoi ce projet est-il si important pour la Flandre ? L’idée de boucler le ring d’Anvers ne date pas d’hier. En 1995, déjà, le gouvernement flamand demande à son département des voiries et de la circulation de trouver une solution à la problématique de la mobilité autour du périphérique anversois. Les autorités flamandes avaient d’abord opté pour la construction d’un pont, le Lange Wapper, mais lors d’un référendum organisé en 2009, 60% des participants votent contre le Lange Wapper. ►►►A lire aussi : Vu d’Anvers : Alexander D’Hooghe, l’intendant qui a permis de boucler le ring anversois Ce n’est qu’en 2017 qu’un accord global est trouvé. Autorités flamandes et mouvements citoyens signent le “toekomstverbond”, le pacte du futur. Finalement, point de pont mais un tunnel sous l’Escaut. Comme l’analysait Aubry Touriel, journaliste qui a travaillé sur le thème : “D’un point de vue électoral, l’accord entre mouvements citoyens et politiques tombe à pic pour la N-VA, au pouvoir en Flandre et à Anvers : le bourgmestre anversois, Bart De Wever, se présente aux élections communales de 2018 avec une solution à un dossier bloqué depuis plus de 20 ans – la preuve qu’il peut jouer la conciliation.” On comprend pourquoi il ne veut pas arrêter les travaux maintenant.

3 images Le "Scheldetunnel" tel qu’il est prévu : 3 voies dans chaque direction, et un passage réservé aux cyclistes et aux piétons. © Lantis

3 images Ringpark Groenendaal : Luchtbal et Merksem bénéficieront d’un nouveau grand parc qui reliera les deux quartiers entre eux. © www.degroteverbinding.be

Combien cela coûte-t-il ? Beaucoup d’argent. Le coût de la liaison Oosterweel s’élève à 4,7 milliards d’euros, dont 1,25 milliard pour les "projets d’habitabilité" qui englobent la création de nouveaux parcs, le recouvrement de certaines parties du ring (dans le Nord), la mise en place de murs antibruits etc. 300 millions d’euros supplémentaires sont prévus pour accompagner la transition vers 50% de trajets à pied, en vélo ou en transports en commun (investissements dans des pistes cyclables, parkings de délestage, amélioration de l’offre de transports publics). Notez que la couverture complète du ring coûterait, à elle seule, 9 milliards d’euros. Le trafic lié au port d’Anvers passera-t-il toujours par ce ring ? Non, le but est, à terme, d’offrir une alternative pour ce trafic de transit : le “Haventracé”. Il s’agit notamment de doubler le ring plus au Nord, en construisant, là aussi, un chaînon manquant, entre la E313 et la A12. Les différents travaux nécessaires sont encore à l’étude mais le gouvernement flamand a marqué sa volonté d’avancer dans ce dossier.