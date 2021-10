La KULeuven annonce la découverte d'un antiviral oral contre la dengue, un virus tropical ravageur

Ce n’est pas tous les jours qu’une équipe universitaire découvre un nouvel antiviral actif contre un virus ravageur. Alors que le monde attend encore la pilule miracle pour anéantir le SARS-CoV-2, l’université de Louvain semble bien sur la voie de développer avec Janssen un médicament par voie orale contre la dengue, une maladie tropicale transmise par les moustiques.

La KULeuven n’a pas trouvé l’aiguille dans la botte de foins en deux temps, trois mouvements : la découverte de cet antiviral contre la dengue est le fruit d’un travail de 12 ans, une collaboration entre des chercheurs de l’Institut Rega et le CD3 (le Centre for Drug Design and Discovery). Les résultats sont publiés dans la revue Nature.

La dengue (prononcez "dingue") est présente dans pratiquement toutes les régions (sub)tropicales, mais surtout en Amérique latine et en Asie. Ce virus, transmis par les moustiques, infecte jusqu’à 400 millions de personnes chaque année. Jusqu’à 100 millions de personnes en sont malades, et des milliers en décèdent. Forte fièvre, douleurs intenses aux muscles et aux articulations : les symptômes puissants s’accompagnent aussi parfois de saignements sous-cutanés ou d’exsudat capillaire (écoulement de substances hors des vaisseaux sanguins).

Bloquer la photocopieuse

Cet antiviral n’empêche pas le virus de pénétrer dans la cellule, mais il empêche qu’il se réplique. Il a été testé sur des souris et le nombre de particules virales dans le sang chutait dans les 24 heures après le début du traitement, même si le pic d'infection était déjà atteint. Le professeur Johan Neyts, de l’Institut Rega de la KU Leuven, a travaillé en collaboration avec une équipe de recherche de l’Université de Heidelberg.

Il explique : "Notre inhibiteur empêche l’interaction entre deux protéines virales qui font partie d’une espèce de photocopieur du matériel génétique du virus. Le blocage de cette interaction empêche le virus de copier son matériel génétique. Résultat : plus aucune nouvelle particule virale n’est produite". Cerise sur le gâteau, cet antiviral paraît très efficace contre tous les variants du virus de la dengue connus à ce jour.

Une chimiothèque, et 12 ans de recherche

C’est donc un travail de longue haleine, lancé en 2009, qui trouve un aboutissement heureux. L’équipe de Louvain a, dans un premier temps, examiné plusieurs milliers de molécules dans une chimiothèque du Centre for Drug Design and Discovery (CD3) pour trouver une ou plusieurs molécules capables d’inhiber le virus dans des cellules produites en laboratoire. Elle a pu identifier les cibles potentielles, et les chimistes ont commencé à travailler sur ces molécules, dont ils ont créé différentes versions. Le processus d’optimisation a nécessité près de 2000 étapes… Et au bout du tunnel, enfin, un inhibiteur de la dengue que l’équipe présente comme ultrapuissant.

La suite, est entre les mains d’une entreprise pharmaceutique : Janssen Pharmaceutica s’est associée aux équipes de Louvain pour poursuivre les essais cliniques, sur l’homme, cette fois. L’espoir, dans le futur, c’est de sauver des vies grâce à un médicament accessible au plus grand nombre, et pourquoi pas, de trouver une autre perle rare à large spectre contre les coronavirus, par exemple…