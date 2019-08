La Klebsiella pneumoniae, la bactérie résistante aux antibiotiques, impose des mesures de précautions aux hôpitaux

La Klebsiella pneumoniae donne du souci à certains hôpitaux d’Europe. Cette bactérie, présente naturellement dans l’intestin des individus, peut poser problème si elle entre en contact avec le sang ou les voies respiratoires. Traditionnellement, ces débuts d’infections se soignent facilement avec des antibiotiques. Mais ces dernières années, une version résistante aux antibiotiques s’est développée et parvient à se propager à la faveur d’une contagion rapide.

"Un patient peut être porteur sans symptômes. Mais il peut présenter une infection et alors, le manque d’antibiotiques pour le soigner pourrait poser problème", pointe Alexia Verroken, responsable adjointe du laboratoire de microbiologie aux cliniques Saint-Luc.

Résultat, à Saint-Luc, comme cela a déjà été le cas ces dernières années dans d’autres hôpitaux, certaines mesures de précautions sont prises avec les patients les plus à risque. Ainsi, des blouses et des gants supplémentaires sont utilisés par les médecins et infirmiers de Saint-Luc.

"La bactérie touche principalement les patients habitués des hôpitaux, les résidents de maison de repos, d’institutions psychiatriques ou encore les patients transférés depuis des hôpitaux situés dans des zones à risque, comme certains pays étrangers", précise Ludovic Gérard, médecin à Saint-Luc.

En Belgique la Klebsiella pneumoniae n’est dangereuse que dans 5% des cas, contre 50% par exemple en Grèce.