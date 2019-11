La kinésithérapie respiratoire est-elle vraiment contre-indiquée pour la bronchiolite des bébés ?

La nouvelle a fait beaucoup de bruit chez nos voisins. En France, il serait désormais déconseillé de pratiquer la kinésithérapie respiratoire en cas de bronchiolite chez les nourrissons, selon un article de la Haute autorité de santé. C’est de saison : dès le mois de novembre, cette pathologie affecte près d’un bébé de moins de deux ans sur trois. Cela représente 480.000 petits Français.

Les parents sont alors orientés généralement vers un kiné qui pratique des techniques pour le faire évacuer les glaires, notamment par pression manuelle sur les côtes, ou qui leur explique comment faire un lavage de nez à leur enfant. Selon les médias français qui ont repris le rapport de la HAS, c’est désormais cette seule pratique qui serait conseillée, et non plus les pressions parfois vives sur le bébé, parfois traumatisantes à voir pour ses parents.

►►► À lire aussi : Asthme, risque cardiaque… Le changement climatique modèlera la santé de ceux qui naissent aujourd’hui

Mais la kiné respiratoire est-elle vraiment bannie par les autorités de santé en France ? Ce n’est pas tout à fait ce que dit l’article. On peut déjà noter que le titre précise que ces recommandations concernent "le premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois" et non tous les épisodes qu’il est susceptible de vivre par la suite. "L’article porte sur la première bronchiolite, lors des deux premiers jours, c’est très spécifique", explique Alain Dubois, kiné à Waremme.

Des techniques "archaïques"

Surtout, l’article de la HAS ne recommande pas de mettre fin à toutes les pratiques de kiné respiratoire : elle fait mention du "clapping" et de la "vibration". Des techniques "archaïques et obsolètes", confirme Alain Dubois. "La technique du clapping a été longtemps enseignée, on pensait que cela aidait à vider les poumons, mais on s’est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas", précise le kiné. D’ailleurs, en Belgique, elle n’a globalement plus cours : "on pratique d’autres techniques, comme le drainage autogène assisté appliqué au nourrisson", explique Alain Dubois.

Pour ce kinésithérapeute, qui a lancé la plateforme Respi-kids, pour aider les parents belges à trouver un bon kiné respiratoire pour leur enfant, la mauvaise compréhension des conclusions de l’article est regrettable. "Cela dessert tous les collègues qui travaillent avec des techniques douces, en France et en Belgique, explique-t-il. La kinésithérapie respiratoire n’est pas remise en question, seulement ces techniques obsolètes et délétères qui sont encore pratiquées."

Le lavage de nez, "pas facile pour les parents"

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : la kiné respiratoire n’est pas là pour "guérir" la bronchiolite. "Le kiné a un rôle de veille sanitaire, pour éviter l’hospitalisation. On ne sait pas éliminer la charge virale, note Alain Dubois. Il s’agit de traiter l’encombrement, et assurer la ventilation de l’enfant." Sur ce sujet, la HAS précise toutefois que la "kinésithérapie respiratoire de désencombrement" n’est pas recommandée, au même titre que la "nébulisation de sérum salé hypertonique", mais elle n’est pas contre-indiquée comme le clapping.

►►► À lire aussi : La Belgique, mauvais élève en matière de vaccination contre la pneumonie

La technique qui met tout le monde d’accord ? Le lavage de nez, pratiqué par les parents, pour désencombrer les voies respiratoires. Encore faut-il cependant savoir comment le pratiquer. "Ce n’est pas du tout quelque chose de facile à faire pour les parents, affirme Alain Dubois. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres, comme le reflux. C’est quelque chose qui doit être enseigné." D’où l’importance de bien former les kinés : chez Respi-kids, tous les praticiens conseillés ont fait une ou plusieurs spécialisations dans la kinésithérapie respiratoire, rappelle Alain Dubois.