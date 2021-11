La Journée de l'Artisan revient ce dimanche

De nombreux artisans belges ouvriront gratuitement les portes de leur atelier ce dimanche à l'occasion de la 15e Journée de l'Artisan. Le grand public pourra à nouveau découvrir leur savoir-faire au travers de plus de 50 activités traditionnelles mais aussi parfois innovantes.

Organisée depuis 2006 par le SPF Economie, la journée de l'Artisan avait été déclinée sous la forme d'un "Mois de l'Artisan" l'an dernier en raison de la crise sanitaire.

"L'édition 2021 offrira à nouveau l'occasion pour le grand public, d'une part, de s'immerger dans le monde des artisans au travers de visites, de démonstrations, de dégustations ou encore d'ateliers pratiques; d'autre part de rencontrer les préoccupations des consommateurs qui souhaitent favoriser le retour à une production locale et non décentralisable et disposer de produits utiles et de qualité", souligne Etienne Mignolet, porte-parole du SPF.

La Journée de l'Artisan est ouverte aux professionnels qui bénéficient d'une reconnaissance légale. "Celle-ci consacre le caractère authentique de l'activité de l'artisan, son aspect manuel et son savoir-faire artisanal", précise-t-on au SPF.

Plus de 1.800 artisans belges possèdent cette reconnaissance, identifiable grâce au logo "Artisanat certifié".

Plus d'informations via le site: https://www.journeedelartisan.be/fr.