La jeune étudiante marocaine enfermée au centre Caricole est rentrée chez elle

Expérience douloureuse pour la jeune fille

Après ces péripéties, l'étudiante en sciences politiques est donc rentrée ce lundi soir au Maroc. Elle a retrouvé sa famille avec soulagement. Mais sur son compte Facebook, la jeune fille évoque son expérience. Elle dénonce la façon dont elle a été traitée par les douaniers belges, qu'elle accuse d'avoir manque de tact, de s’être moqué d'elle, et même d'avoir fait preuve de xénophobie. Pour rappel, la RTBF a contacté la police fédérale suite à ces accusations. Celle-ci a indiqué examiner les éléments présentés mais n'a, à cette heure, pas encore réagi.

Mais Rania souhaite aussi soulever les aspects positifs de sa mésaventure. Le personnel du centre Caricole, tout d'abord. "Ils m’ont rassurée et ont fait en sorte que je ne manque de rien, m’ont permis de voir des amies, inquiètes du fait que je sois injoignable, qui se sont déplacées jusqu’au centre pour s’assurer que j’allais bien, cinq minutes seulement. Ce sont les seules cinq minutes où j’ai pu mettre en veille mes crises d’angoisses".

Je deviens réceptacle d’atrocités de la part de personnes extraordinairement humaines et tolérantes

Elle évoque aussi dans son message, les personnes rencontrées dans le centre fermé. "de la vieille dame marocaine de 70 ans venue visiter ses enfants en Belgique, suspectée d’usage de faux à cause d’un visa raturé, à l’iranienne ayant fuit Hamas car devenue chrétienne, en passant par tellement de jeunes palestiniens fuyant le chaos. Parmi eux, un jeune qui n’a été libéré que 4 mois de détention plus tard et après plusieurs refus de droit d’asile : les revenus “excessifs” de sa famille comme principal motif, comme si les billets d’argent résistaient aux balles dans un pays en guerre."

Des rencontres qui ont certainement marqué la jeune fille. Et une journée qu'elle gardera en mémoire mais qui n'écorneront certainement l'engagement de Rania : " (...) les 24h d’enfer que je m’apprêtais à y passer, étaient leur quotidien, que l’on n’a pas manqué de me décrire. Je deviens réceptacle d’atrocités de la part de personnes extraordinairement humaines et tolérantes, me faisant paradoxalement perdre foi en l’humanité, et tout mon idéalisme pour lequel j’étais connue… d’où mes études en Sciences politiques".