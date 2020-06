La "helpy hour", une bière pour le prix de deux en soutien aux cafés

Oubliez les happy hours, celles où pour le prix d’une boisson vous en recevez deux. Aujourd’hui la fédération des cafetiers lance une campagne de soutien au secteur, avec la helpy hour. Le principe est le même à un détail près : cette fois, pour le prix deux boissons, vous n’en recevez qu’une. De quoi soutenir votre bistro préféré.

Trois mois de fermeture qui ont laissé des traces

Steve Grinnaert est parton d’un café à La Hulpe. Ce matin, il a troqué son shaker contre un mètre, histoire de préparer sa terrasse et son café à la réouverture de lundi 8 juin. En temps normal, il peut accueillir 60 clients, avec les mesures sanitaires, il devra se limiter à 20 : "on espère que les clients seront de retour, on va tout faire pur qu’ils se sentent en confiance et en sécurité chez nous en respectant les normes. Est-ce que ce sera viable, on ne le sait pas. Si une personne reste assise à boire un café ou un coca pendant deux heures, c’est mon client, je ne peux pas le mettre dehors pour faire venir les gros consommateurs. Il y a des mesures d’aide, avec la baisse de la TVA, mais cela ne concerne pas les boissons alcoolisées et nous, ce qu’on vend, c’est de l’alcool. Donc ça ne change rien."

La joie et le soulagement de rouvrir et de retrouver ses clients est bien là, mais Steve a tout de même de nombreuses craintes pour l’avenir. Il ne dispose plus de trésorerie, et si les charges sont supérieures à l’entrée d’argent que lui apporte cette réouverture limitée, cela risque d’être compliqué.

Helpy hour, un appel à la solidarité des clients

Des craintes partagées par de nombreux cafetiers. Pour tenter de redresser la barre, la Fédération des cafés de Belgique a donc décidé de lancer cette campagne "helpy hours". Diane Delen, présidente de la Fédération explique : "Pendant des années les clients ont été chouchoutés avec les happy hour, et là, on se dit qu’on va essayer de faire l’inverse avec la helpy hour, pour aider les cafés à tenir la route. C’est momentané, mais c’est pour éviter une avalanche de faillites. Et quand tout rentrera dans l’ordre, le client y retrouvera son compte puisque les happy hours reviendront".

Aujourd’hui Diane Delen craint le pire. Pour elle, près de 50% des petits cafés pourraient connaître une faillite dans les prochaines semaines. Des cafés, lieux de rencontres, d’échanges, qui font un peu partie du patrimoine belge. Il y en a environ 12.000 en Belgique