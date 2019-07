"La Guerre des Montres": quand l'industrie horlogère se battait pour fournir Apollo

Qu’elle montre équipera les astronautes du programme Apollo ? En ce début des années soixante, l’enjeu est de taille pour l’industrie horlogère. Le marché du siècle, en quelque sorte. Après une sélection très sévère, deux montres sont retenue pour la finale : la Speedmaster suisse et sa concurrente américaine, la Bulova Accutron Astronaut.

Dans cette guerre des montres, Bulova part avec un avantage certain, puisque le général Omar Bradley (cinq étoiles) est le président du conseil d’administration de Bulova. Et ce héros de la Bataille des Ardennes et de la Guerre de Corée est prêt à tout imposer sa marque dans la course à la Lune.

Le petit Suisse et le géant américain