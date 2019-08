La girafe sera désormais mieux protégée : la CITES accouche de sa liste d'espèces sauvages à protéger

Un concombre de mer - © Tous droits réservés

Du concombre de mer à l’araignée arboricole

Parmi les autres espèces dont le commerce international sera désormais observé de près, on trouve le concombre de mer (dont les populations sont en forte décroissance car considérés comme un mets de luxe en Asie du Sud-Est), le faisan vénéré, des requins-taupes, des guitares de mer (sorte de raie), des araignées arboricoles ainsi qu’un grand nombre de reptiles, dont le Gecko Tokay.

Du côté du WWF, on regrette toutefois que les reptiles ne soient pas encore mieux protégés. L’ONG cite le pangolin – pourtant placé en liste 1- qui est victime d’un important commerce illégal. Entre 2000 et 2013, un million de pangolins auraient été abattus pour leurs écailles, explique le WWF dans un communiqué de presse, leur cuir et leur viande. Au premier semestre 2019, plus de 20 kilos d’écailles ont été saisis à Zaventem. "La Belgique est en effet une zone de transit importante, nous confirme-t-on au Département environnement du SPF Santé publique, car de nombreux vols arrivent à Brussels Airport depuis l’Afrique et repartent vers l’Asie". Le WWF qui se réjouit par contre du "large soutien qui a également été exprimé en faveur d’une lutte plus ferme contre le commerce de plusieurs grands félins, notamment des léopards, des jaguars et des tigres, qui implique des rapports réguliers et une surveillance accrue des établissements d’élevage tels que les fermes de tigres. En effet, celles-ci sont très préoccupantes quant à leur contribution potentielle au commerce illégal et au braconnage des tigres à l’état sauvage".

La situation de l’éléphant a été débattue, mais reste finalement inchangée. L’éléphant reste en liste 1 dans la plupart des pays africains (sauf au Botswana, Zimbabwe, Namibie et Afrique du Sud, où il reste en liste 2), ce qui lui garantit la protection maximale.

Parmi les bonnes nouvelles, souligne le Département environnement du SPF Santé publique, "la population mexicaine du crocodile américain n’étant plus menacé d’extinction, elle est passée de la liste 1 à la liste 2. C’est le résultat d’un programme de l’État mexicain qui conjugue la conservation des habitats et l’élevage en ranchs sous des conditions très strictes.