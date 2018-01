Connaissez-vous vraiment la taille des pays du monde? Voici la géographie ludique de Lieselot Lapon

Quelle est la taille de l’Asie par rapport à l’Afrique ? Ou encore celle de l’Amérique du Sud par rapport à l’Europe ? A travers ces questions, Lieselot Lapon, une jeune doctorante de l’Université de Gand teste notre capacité à estimer visuellement la taille des pays. Son quiz de 12 questions, à retrouver en cliquant ici, cartonne sur la toile.

En 10 jours, 58.000 personnes de 176 pays différents ont déjà participé. "Je ne m’attendais pas à ce que cela aille si vite. J’espérais que cela soit un succès, mais je ne m’attendais pas à ce que mon test fasse le tour du monde aussi rapidement", explique la jeune femme. Même s’il est encore beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions, ces très nombreuses participations fournissent à Lieselot des informations cruciales pour l’aider à rédiger sa thèse.

"Les cartes sont déformées"

L’objectif de la jeune femme n’est pas seulement de récolter des données, c’est aussi de faire prendre conscience au grand public que notre perception du monde sur une carte est souvent déformée, voire erronée. "C’est tout simplement extrêmement difficile d’estimer la taille d’un pays, même moi qui suis plongée dans les cartes toute la journée, je me trompe. En tant que cartographe, il me semble important que les gens prennent conscience que les cartes sont déformées et que parfois les données sur les cartes peuvent être manipulées, même parfois inconsciemment. Par exemple une sous-représentation de l'Afrique va indirectement faire en sorte que l'on sous-estime les problèmes de pauvreté ou de famine dans le pays".

Considéré comme un outil pédagogique, des professeurs de géographie du monde entier utilisent le test de Lieselot en classe, que ce soit en Belgique, aux Etats-Unis ou encore en Islande. La jeune chercheuse le promet : son quiz restera en ligne même après la publication de sa thèse prévue à la fin de l’année prochaine.