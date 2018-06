La gare de Bruxelles-Nord était la plus fréquentée du pays en 2017 avec en moyenne 61.179 départs de passagers lors d'un jour de semaine, selon les observations de passagers publiées par la SNCB. En bas de l'échelle, la gare de Hourpes dans le Hainaut, n'a reçu en moyenne que 4 passagers au départ en jour de semaine.

Les trois gares principales bruxelloises sont sans surprise les plus fréquentées au pays avec un passage quotidien de milliers de navetteurs. A Bruxelles-Central, 59.258 passagers ont été comptés en moyenne en jour de semaine et 58.461 à Bruxelles-Midi.

La gare la plus fréquentée en semaine en Wallonie est celle d'Ottignies (22.567) qui est la 7e du pays. La quatrième gare du pays est celle de Gand-St-Pierre (56.314), suivie par Anvers-Central (34.998, 5e) et Louvain (34.267, 6e). On retrouve ensuite Malines (20.886, 8e), Namur (20.156, 9e) et Bruges (18.506, 10e). Liège-Guillemins accueille en moyenne 17.735 passagers et est la 11e gare du pays en terme de fréquentation. Le top 10 n'a pas changé depuis deux ans.

Sur les 549 gares analysées, sept gares wallonnes accueillent moins de 20 passagers par jour. La gare la moins fréquentée de Flandre est celle d'Alost-Kerrebroek (26 passagers).