La galère pour trouver une crèche : 36 places pour 100 bébés en Wallonie et à Bruxelles (carte)

C’est souvent la galère pour les nouveaux parents : trouver une place d’accueil pour leur futur bébé. Les derniers chiffres le confirment : il y a 36,9 places pour 100 enfants âgés entre 0 et 2 ans et demi en Wallonie et à Bruxelles. Ce sont les derniers chiffres de l’Office de la naissance et de l’enfance, l’ONE. Ils concernent l’année 2018. C’est mieux que l’année précédente : 34,3% en 2017.

Pour le petit Alexis à Suarlée près de Namur, rien n’est d’ailleurs décidé pour le moment. Sa maman, Astrid, s’occupe de lui tant qu’elle est en congé de maternité. Mais pour le mois de février, c’est le brouillard. "On s’est inscrit dans plusieurs structures : à Namur, Rhisnes et Gembloux. Il y en a deux qui ont répondu par la négative et qui nous ont mis sur liste d’attente. Le troisième organisme nous a répondu en disant qu’il y avait une place dans les crèches mais seulement à partir de mai 2020." C’est le stress pour cette maman. "Je dois trouver une autre solution pour les trois mois manquant. Je ne sais pas quand je peux confirmer mon retour au travail."

A Namur, Astrid est pourtant parmi les mieux loties de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est à Bruxelles, dans le Hainaut et en province de Liège que les parents vont avoir plus de mal à trouver un accueil pour leur bébé. Il y a environ trois places disponibles pour 10 enfants. Les provinces de Namur et du Luxembourg s’en sortent mieux et sont même au-dessus de la moyenne avec plus de quatre places disponibles pour dix enfants en âge d’aller à la crèche. Enfin, c’est le Brabant Wallon qui s’en sort le mieux avec un taux de couverture de plus de 50%. Ça veut dire qu’il y a une place pour deux enfants.