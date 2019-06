La fusée Ariane chargée d'envoyer la sonde Juice vers Jupiter

La sonde européenne Juice, chargée d'aller étudier Jupiter et ses lunes glacées, sera lancée en 2022 par une fusée Ariane, possiblement une Ariane 6, a confirmé lundi l'Agence spatiale européenne (ESA).

Ce sera la première mission européenne à destination de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire.

Au premier jour du Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, l'ESA a signé un contrat chargeant la société Arianespace de lancer cette ambitieuse mission d'exploration.

"Nous utiliserons soit l'actuelle Ariane 5 soit le lanceur de nouvelle génération Ariane 6" (dans sa version A64, avec quatre propulseurs), a précisé le président exécutif d'Arianespace, Stéphane Israël.

"Nous allons travailler sur les deux lanceurs et dès que la compatibilité d'Ariane 6 sera établie, nous pourrons switcher sur le nouveau lanceur, si l'ESA en est d'accord", a-t-il ajouté.

La sonde Juice (JUpiter ICy moons Explorer), qui sera lancée mi-2022 depuis la Guyane française, voyagera pendant sept ans et demi, bénéficiant des assistances gravitationnelles de la Terre, de Vénus et de Mars, avant d'atteindre le système jovien.

Entrée en orbite en 2029

Elle entrera en orbite autour de la géante gazeuse en octobre 2029. Elle travaillera pendant au moins trois ans pour observer Jupiter et mener des études approfondies de trois de ses plus grandes lunes glacées (Ganymède, Europa et Callisto), abritant potentiellement des océans internes.

"Juice sera d'une importance capitale pour déterminer le potentiel d'habitabilité des planètes présentant potentiellement des océans, au-delà de la nôtre", a souligné Günther Hasinger, directeur des programmes scientifiques de l'ESA.

Si le calendrier se déroule comme prévu, la mission devrait s'achever en juin 2033.

Autre bonne nouvelle pour la fusée Ariane 6 dont le vol inaugural est prévu en 2020: la société américaine de communications Viasat, qui devait faire lancer un de ses satellites ViaSat-3 par une Ariane 5, a décidé d'opter pour une Ariane 64 "pour profiter d'une injection en orbite qui va lui permettre d'arriver plus rapidement (...)", a annoncé Stéphane Israël.

"Ce faisant, Viasat pourrait voler avec Ariane 6 dès 2021, devenant ainsi le premier client commercial à utiliser Ariane A64", ajoute-t-il.

L'opérateur de satellites Eutelsat "a déjà signé des contrats de lancement avec A64 mais ils seront mis en oeuvre plus tard", rappelle-t-il.

Pour Dave Ryan, président de la Division Espace et Réseaux Commerciaux de Viasat, cité dans un communiqué, "Ariane 64 est un lanceur très compétitif, qui intègre des caractéristiques clés pour assurer un lancement fiable et plus rentable du satellite ViaSat-3".