La fricadelle végétarienne arrive dans les assiettes

Ce qui est certain, c’est que la fricadelle n’a pas la réputation d’être un produit sain. Cette boulette de viande composée de porc, de veau, de pain, de lait et de muscade est généralement servie sous la forme d’une saucisse frite. Question gastronomie belge et belgicisme : la fricadelle serait une boulette de viande, tandis que la fricandelle est une préparation à base de viande en forme de saucisse .

Le célèbre snack, parfois appelé fricandelle, composé de viande hachée et d’ingrédients divers et variés qui alimentent parfois les fantasmes est à présent, lui aussi, décliné en version "veggie".

La version sans viande de la fricadelle qui sera vendue dans les grandes surfaces contient du soja et les épices caractéristiques qui aromatisent également la fricadelle ordinaire. La liste des ingrédients est longue. En plus du soja et des épices, la fricadelle végétarienne produite par Mora contient du blé, du blanc d’œuf de poules élevées en plein air, de l’huile de palme, de l’oignon, des émulsifiants et des arômes.

Dans les supermarchés, elle sera déclinée dans une version à cuire au four ou à la friteuse.

Au niveau du goût, un professionnel de la restauration qui a pu tester le produit estime qu’il est assez proche de la fricadelle traditionnelle.

Pour ce qui est du prix : "Nous conseillons le même prix comme la fricadelle traditionnelle. Les friteries déterminent eux-mêmes le prix qu’ils veulent demander", précise Priscilla Croes, "Brand Manager" chez Mora Belgique. Le groupe ne souhaite pas communiquer sur les retombées attendues.

La fricadelle végétarienne arrive donc dans les grandes enseignes après les succès commerciaux précédents comme la "bitterbal" végétarienne et le poulet de maïs entièrement végétal. Le fabricant de snacks Mora a déjà vendu plus d’un million de produits végétariens en un an, et continue d’élargir la gamme.

D’autres marques et des startups travaillent également sur ce produit pour tenter de séduire les végétariens. La concurrence sur ce secteur en pleine croissance pourrait se renforcer dans les années à venir.