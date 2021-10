La France suspend l'utilisation du vaccin de Moderna pour les troisièmes doses, ou "boosters"

La Haute Autorité de santé française a décidé vendredi 15 octobre de ne plus autoriser d'injecter le produit développé par Moderna pour la campagne vaccinale de rappel.

Seul le vaccin de Pfizer-BioNTech est donc utilisé pour la campagne de rappel pour les plus de 65 ans, les immunodéprimés et leurs proches, les personnes à risque, comme les obèses et les diabétiques, ainsi que les soignants.

L’Islande avait déjà suspendu le vaccin anti-Covid du laboratoire américain Moderna. Une décision motivée par "l’augmentation de l’incidence de myocardite et de péricardite après la vaccination avec le vaccin Moderna, en plus de la vaccination avec Pfizer/BioNTech", a précisé le chef épidémiologiste dans un communiqué.

La Suède et la Finlande ont également suspendu l’emploi du vaccin Moderna mais uniquement pour les moins de 30 ans, et le Danemark et la Norvège l’ont formellement déconseillé pour les moins de 18 ans, en raison d’un risque d’inflammation du myocarde, muscle cardiaque, et du péricarde, la membrane recouvrant le cœur.

En attente de l'avis de l'EMA

Selon les autorités suédoises, la plupart de ces inflammations sont bénignes et passent d’elles-mêmes, mais un avis médical est recommandé en cas de symptômes.

En France, la Haute Autorité de santé attend l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA) Le régulateur européen doit rendre sa décision sur l'administration d'une dose de rappel avec le vaccin de Moderna à la fin du mois. "Celui-ci va déterminer la population cible de ces injections et la quantité de produit nécessaire", précise Dominique Le Guludec, la présidente de la Haute Autorité de santé, dans Le Journal du dimanche.