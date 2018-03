La France rend hommage au gendarme Beltrame, "héros" de tout un pays

Escorté de sept motards de la garde républicaine, le convoi funéraire du colonel Arnaud Beltrame est arrivé au monument parisien des Invalides ce mercredi où la France rend un hommage national au "héros" qui a donné sa vie lors de l'attaque djihadiste de Trèbes, près de Carcassonne, vendredi dernier.

Après une minute de silence observée dans toutes les gendarmeries et préfectures, mais aussi à l'Elysée et au ministère de l'Intérieur, le convoi a quitté le Panthéon à 10h30 devant une foule silencieuse, puis traversé les rues de Paris sous la pluie. Des milliers de personnes, dont plusieurs centaines de lycéens, ont salué son passage, le long d'un trajet jalonné de policiers, gendarmes, cavaliers à cheval et sapeurs-pompiers, en tenues d'honneur.

Des centaines de personnes ont afflué dans la cour de l'hôtel des Invalides, monument qui abrite une nécropole militaire et la dépouille de Napoléon 1er, devenu lieu des hommages nationaux aux grands hommes et femmes, comme l'ancienne ministre Simone Weil en juillet dernier.

Le président Emmanuel Macron y prononce l'éloge funèbre de cet officier de 44 ans qui "a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens".

Parmi les 400 personnes invitées figurent notamment les familles des victimes, celles des quatre personnes tuées et de celles blessées.

Mercredi soir, les gendarmes ont pu rendre un hommage intime à leur collègue dans une caserne parisienne où son cercueil avait été transporté après avoir quitté Carcassonne.

Arnaud Beltrame "se sentait intrinsèquement gendarme. Pour lui, être gendarme, ça veut dire protéger", a déclaré sa veuve Marielle à l'hebdomadaire chrétien La Vie. Sa décision de se livrer au djihadiste à la place d'une femme prise en otage a été "le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien", selon elle.

"Sens du devoir"

Silhouette élancée et yeux clairs, Arnaud Beltrame était sorti major de l'Ecole militaire interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan en 1999, avant de vivre de riches expériences dans une unité d'élite de parachutistes, en Irak, à la sécurité du palais présidentiel de l'Elysée et au commandement d'une compagnie en Normandie.

Ses obsèques seront célébrées jeudi à Ferrals (sud), où il résidait avec son épouse. Les trois autres victimes, Hervé Sosna, Jean Mazières et Christian Medves, seront également inhumées jeudi.

Le Président de la République s'est également exprimé durant cette cérémonie.