La France met en garde contre la consommation excessive du paracétamol et en Belgique ?

Le Paracétamol, c’est un peu la Star des pharmacies. Délivré sans prescription, il est utilisé contre la fièvre et la douleur. On en prend par exemple en cas de grippe, de maux de tête, de mal de gorge ou encore de douleurs dentaires. Si certains médecins le prescrivent, il est souvent utilisé en automédication. Un médicament sûr et efficace mais qui, en surdosage, est la première cause de greffe hépatique.

Communication du centre Antipoisons sur le paracétamol - © Tous droits réservés

Chez nous, le Centre Antipoisons met également en garde contre un surdosage du paracétamol. Quelques règles s’imposent comme le respect du délai minimal de 4 heures entre deux prises, le fait de ne pas prendre le médicament pendant plus de trois jours, être particulièrement attentif si plusieurs médicaments sont pris simultanément et quand il s’agit d’enfant, tenir compte du poids afin d’éviter tout surdosage. Un surdosage qui peut provoquer de graves lésions au foie et mettre la vie en danger.

L'agence fédérale des médicaments, elle, déclare porter une attention particulière aux notices de médicaments contenant du paracétamol. Les notices de médicaments contenant du paracétamol commercialisés en Belgique comportent des informations claires sur le risque de surdosage, d’interactions, et sur l’attitude à adopter en cas de prise d’une dose trop élevée de paracétamol. L'AFMPS souligne à quel point "le rôle du médecin et du pharmacien est très important pour favoriser le bon usage du paracétamol et limiter ainsi le risque de surdosage".

Symptômes du surdosage

Les premiers symptômes d’un surdosage sont des nausées, des vomissements, une perte d’appétit et des douleurs abdominales. Des symptômes assez vagues. En cas de doute, il faut se rendre le plus rapidement possible à l’hôpital.

Plus vite le surdosage peut être détecté, plus grandes sont les chances de guérison. Le paracétamol est vendu sous différents noms : Dafalgan, Panadol, Perdolan, Dolol Instant, Lemsip, etc. Rappelons encore le numéro de téléphone gratuit du centre Antipoisons : 070 245 245. Un numéro gratuit.