La fracture numérique au temps du coronavirus

On le savait déjà avant la crise du coronavirus, mais le confinement actuel met encore plus en évidence la fracture numérique que vit une partie de la population. À l’heure ou télétravail et les cours à distance est devenu la règle pour de nombreux citoyens, les témoignages directs ou indirects montrent que l’accès aux outils numériques n’est pas encore accessible à tous.

Des témoignages

Les situations sont diverses. Certains ont un ordinateur à la maison, mais ils doivent le partager avec tous les membres de la famille (parents en télétravail et les enfants pour les cours). Exemple d’un message reçu cette semaine: " Dès le petit-déjeuner, avant même la vaisselle terminée, le bruit des disputes pour avoir le droit d’utiliser notre nouveau meilleur ami résonne dans l’appartement. " C’est toi qui as commencé à travailler hier ! ", " Mais je n’ai pas terminé mon devoir de chimie ! ", " Ce n’est pas juste, je suis le plus petit ! ". Une fois la vaisselle expédiée, moi aussi j’ai besoin de ce PC et en plus aujourd’hui il y a une réunion via Skype… ".

D’autres n’ont tout simplement pas d’ordinateur. Et puis, il y a ceux qui ont un ordinateur, mais qui n’ont pas de connexion à internet à la maison (en temps normal ils utilisent le wi-fi de l’université ou de l’internat). Exemple à nouveau avec ce témoignage envoyé par un père inquiet : " un cours donné à l'ULB prend 3 heures d'étude à Germain. Mais par vidéo, ce même cours prend jusqu'à 9 heures. Il doit visionner par capture d'écran. Ceci chez sa grand-mère à Malonne. Chez nous, pas de connexion fixe. Les montants demandés par les opérateurs sont excessifs pour un raccordement. (Proximus1500 euros) et ce pour une connexion non fiable dans notre village près de Houyet. Le confinement ne permet pas de se rendre chez des amis pour étudier. Je vais contacter la Commune de Houyet pour essayer d'avoir un espace de travail à disposition ".

Pour tous ces jeunes, du fondamental aux études supérieures, suivre des cours en cette période de confinement n’est pas une mince affaire. Et elle ne l’est pas non plus pour les instituteurs et professeurs qui ont parfois du mal à garder le contact avec l’ensemble de leurs élèves et étudiants.