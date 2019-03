La fonte du plus gros glacier du Groenland ralentie depuis 2016: phénomène exceptionnel?

Aujourd’hui, nul ne peut plus ignorer qu’une des conséquences du réchauffement de notre planète est la fonte des glaciers. Un phénomène sur lequel les experts scientifiques, et du climat, alertent régulièrement. En cause : la disparition de ces glaciers provoquerait, à terme, une dangereuse montée des eaux. À ce jour, aucun glacier n’est épargné par cette fonte, disent les experts. Pourtant, le glacier Jaboshavn, au Groenland, fond moins vite ces dernières années. Un phénomène positif pour l’augmentation du volume des océans mais pas forcément symptôme d’un moindre réchauffement.

Le Jaboshavn, situé dans la calotte glaciaire du Groenland, fait l’objet d’un phénomène intriguant depuis 2016. Dans une étude publiée dans la revue Nature Geoscience, les experts de la NASA mettent en évidence qu’il a gagné du terrain. « L’accélération de la fonte de ce glacier a, en quelque sorte, diminué, explique Xavier Fettweis, climatologue à l’Université de Liège. Depuis les années 80, on a constaté une accélération de la perte de la masse de ce glacier, en raison de sa fonte en surface. Il a également reculé de près de 50 kilomètres, tellement il a rejeté des icebergs dans l’océan. » Un phénomène qui s’explique par une raison très claire pour le spécialiste : « Chaque année, il perdait de plus en plus de masse mais depuis 2016, ce phénomène s’est inversé. Il continue à fondre, mais moins rapidement. Ce qui a permis au glacier de s’épaissir et de perdre moins d’icebergs. »

Le refroidissement de l’atmosphère, responsable de ce phénomène

À en croire les conclusions des chercheurs de la NASA, les explications de ce ralentissement de la fonte seraient un refroidissement des océans, comme l’affirme notre climatologue : « Il y a eu un petit refroidissement dans la baie située près du glacier, lors des trois derniers étés. » Ce refroidissement provient surtout du vent qui participe pour beaucoup aux variations de températures. « Il y a eu un changement de circulation atmosphérique qui a favorisé une advection d’air froid, laquelle a refroidi l’eau des océans », observe le climatologue. En d’autres termes, une arrivée de vents froids a refroidi l’atmosphère du Groenland, cela a engendré un refroidi l’eau et donc ralenti de la fonte du glacier.

La météo est donc la principale cause de cette fonte plus lente. Mais ce constat peut aussi avoir lieu dans le sens inverse. Une arrivée d’air chaud pourrait provoquer une augmentation de la température de l’eau au Groenland et la fonte du Jaboshavn reprendrait de plus belle. « Il faut savoir que la circulation des vents est fort variable dans le temps. Pour le moment, nous sommes dans des conditions atmosphériques inverses à ce qu’on a connu ces dix dernières années. Cependant, il est fort probable qu’on revienne à des conditions plus chaudes qu’on a connues avant 2016 et à ce moment-là, la fonte du glacier va s’accélérer, de nouveau, prévient Xavier Fettweis. À cette variabilité atmosphérique, s’ajoute le phénomène de fond du réchauffement climatique qui lui entraîne bien la fonte des glaciers. Le réchauffement ou le refroidissement des vents, et donc du bassin dans lequel se trouve le glacier ne fait qu’augmenter la vitesse de fonte du glacier. »

Pour Xavier Fettweis, cette étude est donc aussi une preuve supplémentaire que réchauffement climatique et variabilité atmosphérique ont un lien. « Effectivement, on pensait auparavant que la circulation des vents avait très peu d’incidences sur la variabilité des glaciers. Or, cette étude montre qu’il suffit de deux ou trois étés anormaux pour ralentir la fonte des glaciers », affirme-t-il. Ainsi, ce phénomène ne serait que temporaire, et il ne faudrait pas y voir un espoir de voir un jour cesser le déclin silencieux des glaciers. « Sur le long terme, les océans se réchauffent. La fonte du Groenland s’est ralentie ces dernières années. Mais, il continue à fondre et à contribuer à la hausse du niveau des mers », conclut Xavier Fettweis.