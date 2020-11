La fontaine de jouvence, existe-t-elle vraiment? Certains affirment l'avoir trouvée dans la thérapie génique

L'homme de demain vivra-t-il millénaire ? Les progrès scientifiques et les techniques ont considérablement prolongé l'espérance de vie en l’espace d’un siècle à peine. Certains pensent même voir trouvé la fontaine de jouvence dans la thérapie génique ou encore dans la transfusion sanguine

Un requin vieux de 400 ans

L’homme est très loin de détenir le record de longévité sur terre. Le requin du Groenland, peut atteindre 400 ans. La baleine boréale et certaines tortues des Galapagos peuvent vivre jusqu'à 200 ans. C’est la française Jeanne Calmant qui détient le record de longévité de l’être humain : 122 ans. Aujourd’hui, l’Américaine Liz Parrish, à la tête de la société Bioviva, voudrait pulvériser ce score. Elle assure avoir fait rajeunir de 20 ans certaines de ses cellules grâce à une thérapie génique qu'elle a testée... sur elle-même. .Elle consiste, notamment, à augmenter la taille de ses télomères. Mais les télomères, qu’est-ce que c’est ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à l’Institut De Duve. Ce laboratoire de recherche est le seul en Belgique, actuellement, à pouvoir mesurer la taille de ces télomères à partir d’une prise de sang. Anabelle Decottignies, est chercheuse FNRS à l’Institut de Duve, elle nous explique leur rôle: " Les télomères sont des structures spécialisées qui protègent l’extrémité des chromosomes. Ils peuvent s’apparenter à des " capuchons de protection ". Ils pourraient se comparer au plastique de protection des lacets de nos chaussures. Si on le perd, le lacet s’effiloche. On peut parler de vieillissement du lacet. Et c’est aussi ce qui se passe avec nos télomères. Si le petit bout du chromosome s’abîme, tout le chromosome va s’abîmer et la cellule va vieillir. Le télomère protège la cellule contre le vieillissement. "

Une américaine veut inverser le processus de vieillissement de ses cellules en allongeant la taille de ses télomères

Liz Parrish avait fait mesurer la taille des télomères de ses globules blancs avant sa thérapie génique. Elle les a fait mesurer après et … ils avaient grandi ! Elle explique, dans des congrès qui s’apparentent à des shows télévisés, avoir augmenté la taille de ses télomères en s'inoculant un virus inoffensif porteur de modifications génétiques Mais dans la communauté scientifique, la pratique suscite beaucoup de controverses. Le Dr Laurent Alexandre, fondateur du site Doctissimo et directeur de la société DNAVision tire à boulets rouge sur ces pratiques : " Peut-on manipuler nos télomères pour augmenter notre espérance de vie ? C’est théoriquement possible mais il faut savoir que chez l’animal, cela conduit à des stérilités et cela favorise l’explosion des cancers. J’estime, en tant que médecin, que le prix à payer pour vivre plus longtemps en manipulant nos télomères est trop lourd et inacceptable. "

Le sport, anti-oxydant et protecteur des télomères

A l’Institut De Duve, Anabelle Decottignies s’intéresse beaucoup aussi aux télomères mais certainement pas pour allonger leur taille. Elle a découvert le rôle du sport dans leur renforcement: " Le sport booste les réponses anti-oxydantes. Or, les télomères sont très sensibles à l’oxydation. Le sport permet de les protéger de cette oxydation. L’idée n’est donc pas de vouloir prolonger la vie en prolongeant les télomères. Selon moi, c’est une aberration. L’idée est plutôt de protéger le plus possible nos télomères. " Autrement dit, elle conseille de protéger nos acquis par le sport et d’une manière générale, par une bonne hygiène de vie.

Une méthode digne de Dracula: la transfusion sanguine

Pour s'assurer la jeunesse éternelle, certains ont choisi la voie de la transfusion sanguine. Les Conboy, un couple de scientifiques américains a fait une expérience sur des souris. Ils ont mutualisé le système cardio-vasculaire d'une souris jeune et d'une vieille. Résultat : la souris vieille rajeunissait. Le problème, c’est qu’en même temps, la souris jeune dépérissait. Ils ont alors songé à inoculer un mélange d’albumine et d’eau salée à la vieille souris. Les résultats sont étonnants, comme l’explique Didier Coeurnelle, Président de l’asbl Heales( Science pour l’extension de la vie et de la santé), " Ca a donné des résultats prometteurs. Les indicateurs biologiques montraient un rajeunissement considérable de la vieille souris. ". Ces chercheurs de l’Université de Berkeley, n’ont cependant pas poursuivi l’expérience jusqu’au bout. Ils n’ont pas essayé de savoir combien de temps la souris transfusée allait encore vivre après ce traitement et ils n’ont pas fait de publication scientifique de leur récente découverte.

Aujourd'hui transfusion, thérapie génique, cellulaires ne sont que des pistes pour reculer l'échéance de cette maladie dont nous souffrons tous, la vieillesse. Mais la meilleure façon de l'affronter reste toujours une bonne hygiène de vie: manger sainement, pratiquer de l'exercice physique. La méthode semble bien faire ses preuves, notamment dans certaines régions de Sardaigne où vivre centenaire n'est pas exceptionnel.