La Fondation Roi Baudouin décerne 6 prix pour accompagner les soignants de première ligne

La Fondation Roi Baudouin a décerné six prix pour récompenser des initiatives qui renforcent les compétences en santé mentale des professionnels de première ligne. Chaque prix s'accompagne d'un soutien de 10.000 euros.

Pas toujours armés pour leur venir en aide, les professionnels de première ligne sont de plus en plus souvent confrontés à des patients qui souffrent de problèmes psychiques. Pour renforcer la collaboration intersectorielle, la Fondation Roi Baudouin, les Fonds Julie Renson, Reine Fabiola et Dr. Daniël De Coninck ont uni leurs forces pour soutenir six projets.

L'ASBL bruxelloise Santé mentale et exclusion sociale - Belgique (SMES-B), qui œuvre dans le relogement des sans-abri, a été primée pour la création d'une équipe mobile destinée à soutenir les travailleurs psycho-médico-sociaux de première ligne.

À Châtelet, l'association Trampoline organise des "groupes de solidarité" pour l'entourage de personnes souffrant de toxicomanie.

Dans le Limbourg, le CPAS de Maasmechelen a créé Het Kruispunt, un réseau local de santé mentale auquel peuvent s'adresser les personnes présentant des troubles psychiques parfois sévères.

En Campine, l'ASBL Verslavingskoepel Kempen a mis en lien des "experts du vécu" et des professionnels de première ligne qui viennent en aide à des personnes souffrant de problèmes d'addiction. Enfin, deux projets ont été récompensés à Gand.