La Fondation contre le cancer satisfaite de l'interdiction de fumer dans les stades

Le secteur de la lutte contre le cancer se réjouit que tous les stades de football de la Pro League imposent une interdiction de fumer générale dès la saison 2021-2022. "Fumer et faire du sport ne font pas bon ménage. Des clubs comme le FC Bruges, Anderlecht, le Cercle Bruges et le KRC Genk avaient déjà répondu favorablement il y a quelques années à notre demande de passer non-fumeur pour leurs matchs à domicile. Nous sommes contents que la Pro League fasse un pas de plus vers des stades bannissant totalement la cigarette", commente Kom op tegen Kanker dans un communiqué de presse.

"C'est une bonne nouvelle", ajoute Suzanne Gabriels, experte tabac pour la Fondation contre le cancer. "La Fondation avait déjà fait des essais avec l'Union belge et des rencontres des Diables rouges en 2019", explique-t-elle.

L'été dernier, il était possible d'assister à des matchs de football mais en gardant un masque pour éviter la propagation du coronavirus. Ce qui ne permettait donc pas de fumer. "C'est bien de continuer sur cette lancée", ajoute la Fondation contre le cancer. Son ambition est de parvenir à une génération sans tabac. Faire du stade de foot un endroit non-fumeur est une bonne chose car de nombreux jeunes fréquentent ces stades ou regardent les matchs à la télévision, poursuit Mme Gabriels.

"Le défi est énorme, mais c'est faisable si on communique correctement avec les fumeurs. Avec l'aide de tabacologues, nous avons formé des gens, parfois des ex-fumeurs, à surveiller qu'une telle interdiction de fumer était bien respectée. Ces gens peuvent alors parler avec les fumeurs de façon plus compréhensive", détaille l'experte.

Quelques clubs de première division du championnat de football imposent déjà une interdiction de fumer pour les rencontres à domicile. Mardi, au cours d'une assemblée générale, la Pro League a décidé de généraliser cette interdiction de fumer. Les tribunes des clubs pros seront donc exemptes de cigarettes dès le coup d'envoi de la saison 2021-2022.