La Flandre et le Nord de la France s'unissent pour protéger leurs dunes

L'agence flamande pour la nature et les forêts, l'Etat français, le Conservatoire du Littoral et le département du Nord ont signé vendredi un mémorandum dans l'objectif de protéger conjointement les dunes de la côte ouest flamande. L’événement s'est produit symboliquement à la frontière franco-belge, près d'Adinkerque. Les partenaires souhaitent travailler ensemble à la conservation et la restauration du paysage et des dunes côtières d'une grande valeur biologique entre Dunkerque et Westende.

Les dunes côtières entre la ville française de Dunkerque et la ville belge de Westende sont connues pour leur grande diversité biologique et paysagère. Cependant, la biodiversité de cette ceinture de dunes transfrontalière est gravement menacée. Cela est dû à la fois aux bâtiments et à la prolifération de broussailles dans le paysage ouvert des dunes. C'est pourquoi les autorités des deux côtés de la frontière nationale désirent contribuer à la préservation de la région.

Les deux parties ont déjà organisé diverses opérations dans le cadre de cette coopération, notamment l'élaboration d'un plan stratégique pour l'ensemble de la ceinture de dunes transfrontalière. Un dépliant d'information et des promenades guidées ont également été réalisés afin de sensibiliser la population locale et les touristes à la valeur et la fragilité des dunes.