La Flandre aurait dû imposer le couvre-feu à 22 heures, déclare le virologue Marc Van Ranst,

Selon le virologue Marc Van Ranst, la Flandre a loupé l'occasion d'imposer, elle aussi, le couvre-feu à 22 heures. Le virologue a ainsi commenté sur VTM Nieuws les mesures prises au sein du comité de concertation et plus précisément la décision de la Flandre de garder le couvre-feu entre minuit et 5h du matin.

"Si le couvre-feu avait été avancé, les gens seraient sur la route deux heures en moins chaque jour et ils organiseraient des fêtes moins longues" a affirmé Marc Van Ranst.