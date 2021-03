La Finlande, pays "le plus heureux du monde" pour la quatrième année consécutive

La Finlande est le pays le plus heureux du monde pour la quatrième année consécutive, selon un rapport des Nations Unies publié vendredi.

Ce n'est pas une surprise pour les chercheurs, qui soulignent que la Finlande "s'est toujours très bien classée avec les mesures de confiance mutuelle qui ont aidé à protéger des vies pendant la pandémie".

La Finlande fait aussi partie des 23 pays classés qui sont dirigés par une femme. Ceux-ci "ont eu tendance à favoriser les politiques qui visaient le bien-être général".

Belgique : 20e

Les facteurs pris en compte pour classer les pays comprennent le produit intérieur brut par personne, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires privées, entre autres.

Le Danemark, la Suisse, l'Islande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande et l'Autriche complètent le top 10. La Belgique se classe vingtième, entre les Etats-Unis et la France. Le Brésil est 35e, la Russie 76e, la Chine 84e, l'Afrique du Sud 104e et l'Inde 139e. Le Rwanda, le Zimbabwe et l'Afghanistan sont, selon le classement, les pays les moins heureux au monde