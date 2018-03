La Finlande, pays le plus heureux au monde

Les Finlandais sont le peuple le plus heureux au monde, selon le World Happiness Report qui classe 156 pays selon la richesse, les objectifs de vie, la corruption, la liberté et autres facteurs entrant en ligne de compte pour définir la qualité de vie. Cette analyse, réalisée pour un réseau des Nations Unies oeuvrant à des solutions de développement durable, place dans son top 5 la Norvège, le Danemark, l'Islande et la Suisse. La Belgique s'installe à la 16e place (17e dans le précédent rapport).

Le Yémen en fin de classement

En fin de classement, on retrouve le Burundi, la République centrafricaine, le Sud Soudan, la Tanzanie et le Yémen.

L'Allemagne est 15e, trois places devant les Etats-Unis. Selon l'économiste du développement Jeffrey Sachs, la régression des USA s'explique par les phénomènes en hausse que constituent l'obésité, l'usage de stupéfiants et les dépressions non traitées.

Ce rapport annuel tient compte pour la première fois de données telles que le bien-être des migrants, lequel s'avère s'aligner sur celui de la population du pays.