La Finlande fait marche arrière dans son projet de revenu universel

Alors que l'expérimentation n'est pas encore finie, le gouvernement finlandais fait déjà marche arrière sur son projet de revenu universel.

Depuis janvier 2017, un groupe test de 2000 chômeurs de 25 à 38 ans, tirés au hasard, reçoivent sans condition un revenu mensuel de 560 euros, sur une durée de deux ans. Le but est de comparer la trajectoire de ces chômeurs par rapport à ceux qui perçoivent l'équivalent de ce montant via des allocations sociales classiques, et d'estimer également leur bien-être.

Si les résultats de ce test ne doivent être connus que dans un an, le gouvernement finlandais a déjà décidé de ne plus financer le revenu universel au-delà des deux ans de test, et semble se tourner vers un autre système, qui se rapproche de l'universal credit britannique. Dans celui-ci, une série d'allocations sont rassemblées en une allocation unique, mais qui, contrairement au revenu universel, est conditionnelle : elle suppose de faire des démarches de recherche d'emploi.

"C'est dommage que ça se finisse ainsi" a déclaré au New York Times Olli Kangas, chargée de projet dans une agence gouvernementale finlandaise qui a joué un rôle prépondérant dans le lancement de l'expérimentation du revenu universel. Elle est particulièrement déçue de voir le gouvernement se diriger sur la voie de la "conditionnalité".