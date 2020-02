La fiente de pigeon, la nouvelle ruse de pickpockets à Bruges

L’alerte est très sérieuse: elle émane de la zone de police de Bruges, en Flandre occidentale. Des voleurs à la tire sévissent auprès des touristes et utilisent un nouveau stratagème, la fiente de pigeon. Quel est le modus operandi? Les voleurs aspergent une victime potentielle avec un liquide de couleur blanche. Ils l'interpellent et ils lui font croire qu’il s’agit de l’étron d’un volatile. Et pendant qu’ils l’aident à s’essuyer, ils en profitent pour lui dérober son portefeuille.

Pour Lien Depoorter, porte-parole de la zone de police locale, interrogée par Het Laatste Nieuws, "il faut que les personnes victimes de ces voleurs se fassent connaître auprès des services de police".

Ne pas regarder qu’en l’air

Celle-ci ajoute, s’adressant aux personnes qui circulent dans le centre touristique de la Venise du Nord: "Les personnes qui constatent que de la fiente de pigeon a recouvert leurs vêtements ne devraient pas seulement lever les yeux au ciel mais autour d’eux, surtout si on leur propose spontanément de l’aide." Les forces de l’ordre insistent sur le caractère bienveillant des pickpockets avant de passer à l’acte.