La Fête des voisins, le 24 mai, sous le signe de la biodiversité

La Fête des Voisins est prévue cette année le 24 mai. Cette grande fête de convivialité entre voisins est placée en 2019 sous le signe de la biodiversité.

En effet, le SPF Santé publique s'est associé à la Fête des Voisins pour mettre la biodiversité à l'honneur via la campagne #BeBiodiversity. L'objectif est d'organiser une fête avec une empreinte écologique la plus faible possible.

Le SPF Santé publique recommande notamment: d'opter pour des produits bio, de réduire la viande, d'utiliser des barbecues au gaz plutôt qu'au charbon, d'éviter les déchets etc.

La première édition nationale de la Fête des Voisins a été lancée en Belgique en 2004.