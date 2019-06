La fête de la musique, c'est parti pour 4 jours!

La fête de la musique démarre ce jeudi dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles. Plus de 750 concerts de tous les styles, pour tous les publics et gratuits. Tout le programme se trouve sur le site de la fête de la musique.

C'est le Conseil de la musique qui coordonne l'événement. Pour Claire Monville, directrice du Conseil de la musique, "le fond de la fête de la musique c'est que ça concerne principalement les artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles, c'est l'occasion d'en mettre pas mal en évidence... que ce soit des groupes connus, un peu plus jeunes ou carrément des groupes amateurs".

Ainsi par exemple différentes communes proposent des apéros urbains avec accompagnements de fanfare et des majorettes. A Charleroi il y aura des concerts dans les rames de métro, au Rockerill et une after-party à l'Eden. Dans le bois de la Houssière à Braine-le-Comte, la musique "Latine Alternative" de Chicos y Mendez. A Liège, le centre culturel Les Chiroux propose un hommage à Billie Hollyday, chanteuse décédée il y a 60 ans. Et toujours dans la Cité ardente, la Salle philharmonique ouvre ses porte au public pour un concert de l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège (au programme un extrait de la symphonie avec orgue de Saint-Saëns et de la première symphonie de Brahms).

L'un des temps forts de la fête de la musique sera le Village de la musique au Cinquantenaire ces samedi et dimanche. Deux jours de concerts de tous les styles. Ainsi par exemple samedi soir le collectif bruxellois de rap "le 77" jouera avant un autre collectif de musique urbaine : "L'or du commun". Le dimanche matin, la fête de la musique propose plusieurs groupes de musique pour enfants (dont "Comète" ou "Le Ba Ya Trio"), avant des groupes tels que "Yôkaï" ou le louviérois de "Romano Nervoso".