La fête de la musique 2020 aura une saveur particulière

Cette année, La RTBF s’associe à France Télévision pour offrir au public, un show filmé de plus de trois heures. Les plus grands artistes et les jeunes talents de la chanson française seront réunis, le temps d’une soirée exceptionnelle, en direct de l’Accor Arena à Paris. Les artistes belges, quant à eux, se grefferont à la soirée depuis le Cirque Royal de Bruxelles. Nous nous sommes rendus aux répétitions d’Adamo et de Loic Nottet, en mode " sanitaire ".

Ces mesures sont forcément applicables partout, et particulièrement au maquillage : "Tout doit être désinfecté. Les pinceaux et petites brosses seront changés pour chaque personne. Une grosse partie du matériel est jetable ", précise la maquilleuse.

Pour l’heure à Bruxelles, il s’agit de parvenir à travailler et de se coordonner en respectant les mesures sanitaires. Le port du masque, la distanciation sociale, et toutes les autres mesures de protection sont un véritable défi pour cette grosse production. "C’est difficile de travailler avec un masque, mais la sécurité prime ", nous dit le réalisateur.

Loïc Nottet a déjà bien connu cette salle mythique pleine de vie. S’il est heureux aujourd’hui de refouler une scène, son sentiment est partagé : " Ça fait du bien mais c’est triste car c’est vide. On va devoir tirer l’énergie de nous-même et ça c’est difficile. D’ailleurs peut-être que les spectateurs ressentiront un peu de mollesse dans ma prestation ", explique-t-il.

Un peu d’humour, ça a du bon

Adamo sera aussi présent sur la scène bruxelloise pour chanter en duo avec Benabar qui lui, sera sur la scène parisienne. Cette atmosphère très particulière fait plutôt sourire le chanteur belge : " On est obligés de se méfier les uns des autres par civisme, tout simplement, mais certaines circonstances peuvent mener à l’humour, alors je me suis permis de faire une petite parodie de " Mes Mains sur tes Hanches ". Et le chanteur d’entonner avec un rictus : " Non pas de mains sur tes hanches… Ne me pousse pas à l’infraction… Oui tu l’auras ta revanche… Quand nous aurons… La permission… ".