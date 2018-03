La fermeture des centres d'accueil causera la perte de 185 emplois selon le SETCa

La direction de la Croix-Rouge a confirmé, jeudi au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire, la fermeture de près de 7000 places d'accueil pour les demandeurs d'asile, dont 2854 dans les structures d'accueil collectives et 3600 dans les accueils individuels. "Un drame humanitaire qui se double d'un drame social", dénonce vendredi le SETCa selon lequel 185 travailleurs pourraient perdre leur emploi.

Du côté de la Croix-Rouge francophone, les centres d'Arlon (42 travailleurs), de Belgrade (41 travailleurs), de la Baraque Fraiture (29 travailleurs), de Sainte Ode (32 travailleurs) et de Tournai (46 travailleurs). Au total, ce sont 190 travailleurs qui sont ainsi concernés par ces fermetures et 185 d'entre eux disposent d'une close résolutoire dans leur contrat, prévoyant que celui-ci soit résilié en cas de fermeture des centres, a expliqué Christian Masai, secrétaire fédéral du SETCa.

Drame humanitaire et social

"La décision brutale de Theo Francken, en l'absence de toute concertation, ajoute au drame humanitaire un drame social pour les travailleurs qui perdent leur emploi. Il est grand temps que l'on ne les considère plus comme une simple valeur technique d'ajustement pour répondre aux situations humanitaires auxquelles il faut faire face", a ajouté le syndicat socialiste.

"Le SETCa se joint bien entendu aux réactions indignées et fait appel au Premier ministre pour que la décision et ses conséquences soient reconsidérées. Nous nous associerons et soutiendrons toute action, syndicale, sectorielle ou citoyenne allant dans ce sens", a-t-il conclu.