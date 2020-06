La ferme pédagogique lance un appel à l'aide !

30 ans déjà que la ferme centre nature de Liège éduque les enfants à l’élevage, à l’écologie et à l’agriculture responsable. Elle se sent aujourd’hui plus livrée à elle-même que jamais.

La ferme des enfants vit des heures difficiles. Comme tous les centres de vacances non résidentiels non subsidiés. La perte de ces 3 derniers mois est conséquente : 50.000 euros !

La ferme pédagogique de Liège est en difficultés. Aucune compensation ne lui a été octroyée malgré la crise du Covid. Elle lance un appel à l’aide !

Rires et cris d’émerveillements ne sont plus entendus depuis longtemps, visites, stages et fêtes d’anniversaire ayant été annulés. Tout reprendra en juillet mais…