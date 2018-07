La ferme de l'avenir : c'est l'agroécologie

Clotilde est géographe et travaille comme chercheuse sur l’agriculture durable. Et toutes ces connaissances amassées ont été très utiles lorsqu’avec son mari, elle a repris une ferme familiale à Emeville dans l’entité de Havelange. N’étant pas eux-mêmes agriculteurs, Clotilde décide lancer une recherche participative grandeur nature. Objectif : créer une ferme idéale du futur. Entourée d’experts et d’agriculteurs du coin, elle lance ce projet de ferme agroécologique.

C’est une ferme réelle avec les mêmes objectifs de rentabilité qu’une exploitation bio classique mais dans laquelle on met en œuvre des pratiques différentes. Dans un même champ, on sème différentes variétés de céréales mais aussi du pois ou de la luzerne. Des légumineuses qui vont enrichir le fourrage destiné au troupeau de vaches de la ferme.

Plus de produits chimiques

Plus besoin de pesticides, entre les parcelles semées de céréales, on plante des bandes herbeuses et des fleurs qui attirent des variétés d’insectes qui attaquent les insectes nuisibles aux récoltes. Finalement, tout cela demande moins d’investissement (les pesticides coûtent très chers) et moins de main d’œuvre, puisqu’une fois semés les champs ne réclament plus aucune intervention humaine.

Dans un deuxième temps, l’idée, c’est de produire des céréales bio pour faire de la farine de qualité avec des variétés un peu oubliée mais très savoureuses. Clotilde est déjà en contact avec un meunier et un boulanger de la région.

Saveurs et circuits courts

La saveur, c’est aussi ce qui a guidé le choix de Clotilde qui a adopté les vaches de race Angus. Cette vache d’origine écossaise est très résistante, capable de vêler toute seule et elle demande très peu de travail.

Elle donne une viande grasse et très persillée qui est de plus en plus appréciée et que le boucher du village ne demande qu’à commercialiser.

En résumé : la ferme agroécologique n’utilise plus aucun produits phytos, n’a recours qu’à très peu de main d’œuvre et uniquement chez des fermiers du village, a réduit ses coûts au maximum et va produire pour des artisans locaux dans des circuits courts. Et tout cela avec le concours, à la fois de chercheurs en agro biologie les plus pointus et l’expérience de plusieurs agriculteurs du coin qui observent avec intérêt l’évolution de la ferme, et lui prodigue des conseils très précieux. Si tous ses projets aboutissent, Clotilde sera parvenue à son but ultime : créer la ferme idéale, peut-être le modèle de la ferme de demain.