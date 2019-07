La Fédération Wallonie-Bruxelles sera bien représentée au festival d’Avignon

C’est ce jeudi que s’ouvre l’incontournable Festival d’Avignon. Avec plus de 1650 spectacles référencés, le théâtre sera de nouveau à la fête dans le Sud de la France. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles sera bien représentée, notamment au Théâtre des Doms.

L’effervescence ne s’est pas encore emparée des moindres garages et petits théâtres ce matin, pourtant, tout le monde est là. La ville s’est couverte de milliers d’affiches qui donnent à la ville cet air de fête.

Parmi celles-ci, on retrouve 47 spectacles " made in Belgium " programmés dans 17 lieux différents. Mais c’est au Théâtre des Doms que les compagnies théâtrales seront particulièrement bien représentées avec 10 spectacles. Ce n’est pas un hasard qu’elles se retrouvent dans ce théâtre particulier : il s’agit en quelque sorte de la vitrine sud de ce qui se fait de mieux en matière de théâtre en Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’engouement français pour le théâtre belge

L’objectif des directeurs de ce théâtre est d’aller voir tout ce qui se fait dans les théâtres en Belgique. Tout le monde peut postuler. Il y a en général une centaine de candidats en lice et il y a à peu près 10 compagnies, 10 spectacles qui sont choisis par an, c’est immuable et c’est de 10 heures du matin à 22 heures dans un théâtre très ombragé.

Isabelle Jans, ancienne directrice du Théâtre des Doms, explique : "Il y a indéniablement un engouement pour le théâtre belge du côté français. Oui, indéniablement. Depuis 2002, ça n’a fait que grandir. Nos artistes ont des choses à dire et ils le disent bien, donc ça se remarque."

L’initiative soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles porte ses fruits, ajoute Isabelle Jans : "Globalement, tous les artistes qui sont programmés au Doms, avec tout l’accompagnement dont ils bénéficient, bénéficient après de tournées. Après, on n’est plus dans des tournées de 500 dates comme il pouvait y avoir dans les années 80, mais ça se chiffre quand même en dizaines."