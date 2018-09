La famille serbe a quitté le centre fermé pour une maison "de retour"

C'est la première famille à avoir été enfermée au centre fermé de Steenokkerzeel. Elle s'y trouvait depuis le 14 août et depuis lors, elle a été rejointe par une deuxième famille, azerbaidjanaise.

La famille serbe maintenue en centre fermé depuis le 14 août a donc pu sortir ce lundi 10 septembre vers quinze heures. L'Office des étrangers avait notifié sa décision dans la matinée à l'avocate de la famille, Hind Riad. L'Etat belge était obligé de libérer la famille car elle ne pouvait légalement rester plus de 28 jours au centre de Steenokkerzeel.

Vers "un autre type de détention"

La famille devrait se rendre à présent dans une maison "de retour". "C'est un autre type de détention, mais "ouvert" cette fois, explique Hind Riad. Cette famille aurait déjà pu être libérée depuis le 22 août, date à laquelle les quatre enfants ont introduit une demande d'asile. Ils ont droit à la protection internationale, car ils n'ont jamais été en Serbie et qu'ils appartiennent à une minorité ethnique qui est persécutée en Serbie. On aurait donc déjà pu les libérer mais on a préféré prolonger cette maltraitance par rapport aux enfants tout en sachant qu'ils allaient de toute façon sortir à la fin des 28 jours. Ces enfants ont maintenant besoin de guérir de cette détention."

La famille ne peut pas être expulsée en ce moment car une procédure de recours est toujours en cours. Si le CGRA a rejeté le 31 août la demande d'asile des enfants, tous nés en Belgique depuis 2012, le Conseil du Contentieux des étrangers, saisi en appel le 7 septembre, doit se prononcer dans les prochains jours.