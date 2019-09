La faillite de Thomas Cook : les 8 questions que vous vous posez

La faillite du plus ancien voyagiste du monde, le Britannique Thomas Cook, fait la une des médias ces derniers jours. Comment cette situation a-t-elle pu se produire ? Depuis quand y a-t-il de l’eau dans le gaz ? Comment va se passer la suite des événements ? Les questions se multiplient dans ce dossier…

Depuis quand existe Thomas Cook ?

Né en 1841, le tour-opérateur indépendant le plus vieux du monde, comptait 22.000 employés dans le monde. En tout, il fait voyager 20 millions de clients chaque année en provenance de 16 pays principalement vers l’Europe du sud et la Méditerranée.

Depuis quand le groupe est-il en difficulté ?

Le voyagiste, très lourdement endetté, a vu son horizon s’assombrir ces dernières années. En juillet 2018, le tour-opérateur britannique Thomas Cook envisageait déjà de vendre une partie de sa compagnie aérienne.

Des nuages sombres recouvraient également le ciel belge. En octobre 2017, la compagnie aérienne Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB), fondée en 2002, effectuait son dernier vol. C’est ensuite Brussels Airlines qui a repris toutes les activités de TCAB.

Pourquoi a-t-il fait faillite ?

La descente aux enfers de l’entreprise de ces dernières années peut notamment s’expliquer par la concurrence acharnée des sites internet de voyage à bas prix et par la frilosité de touristes inquiets du Brexit. Le groupe Thomas Cook avait annoncé une perte abyssale d’1,5 milliard de livres lors du premier semestre, pour un chiffre d’affaires de quelque 10 milliards.

Pourquoi le conseil d’administration n’a-t-il pas pu trouver une solution ?

Il y a quelques semaines, le chinois Fosun, premier actionnaire, a proposé un plan de sauvetage de 900 millions de livres. Pour valider cet accord, des créanciers lui ont demandé la semaine dernière de trouver 200 millions de livres (227 millions d’euros) de financements supplémentaires pour le plan de sauvetage. Des discussions marathon ont eu lieu tout le week-end, en vain.

Quelles sont les conséquences de la faillite pour les employés ?

Le géant du tourisme compte 22.000 employés dont 9000 au Royaume-Uni qui vont beaucoup se retrouver au chômage dès lundi.

Dans notre pays, Thomas Cook Belgique, avec les marques Thomas Cook et Neckermann, emploie 600 personnes et 700.000 clients partent en vacances via ce tour-opérateur.

Quelles sont les conséquences de la faillite pour les voyageurs ?

La faillite du voyagiste a déclenché le rapatriement sans précédent de ses quelque 600.000 clients en vacances dans le monde. Les autorités britanniques notamment vont devoir organiser le retour de 150.000 de leurs ressortissants, deux fois plus que lors de la faillite de la compagnie aérienne Monarch il y a deux ans.

Depuis l’annonce ce lundi de la faillite du groupe, le centre de contact de Thomas Cook Belgique voit d’ailleurs affluer les appels de clients inquiets.

Que faire si vous avez réservé des vacances avec Thomas Cook ?

Quelque 10.000 Belges sont actuellement à l’étranger avec le tour-opérateur. Si vous êtes pour le moment en vacances avec la filiale belge de Thomas Cook, via les marques Thomas Cook ou Neckermann, ou que vous avez déjà réservé vos vacances avec ce voyagiste, pas d’inquiétude pour le moment. La filiale belge reste opérationnelle, même si de nouvelles réservations ne sont plus possibles.

L’organisation Test-Achats rappelle aussi que le Fonds de garantie offre des garanties aux voyageurs si, d’aventures, Thomas Cook Belgique devenait insolvable.

Thomas Cook Belgique va-t-il faire faillite ?

La direction nationale de Thomas Cook a expliqué qu’elle continuait les activités belges, même si elle suspendait temporairement les réservations dans l’attente de plus de clarté concernant les liens avec la maison mère.

Pour l’instant, on ne peut pas affirmer avec exactitude si Thomas Cook Belgique va faire faillite. La société belge paie les salaires pour les employés belges mais les liens entre les différentes entités du groupe ne sont pas clairs. Thomas Cook Belgique recherche des solutions pour avoir une filiale belge qui peut vivre sans les liens avec les Britanniques.