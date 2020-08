La distance et le masque : les deux à la fois, c'est trop pour le secteur culturel

A partir du 1er septembre, nous serons plus nombreux à pouvoir assister en même temps à des spectacles, et événements. La jauge de spectateurs pour les secteurs culturel et de l’événementiel a été revue à la hausse hier par le Conseil National de sécurité. Ce sera désormais 200 personnes maximum en intérieur et 400 maximum en extérieur avec port du masque obligatoire et distance de sécurité qui devront être assurées.

Mais sera-ce suffisant pour remettre à flot artistes et travailleurs du monde culturel ? Ces mesures sont-elles cohérentes et proportionnées aux espaces ? A quand des perspectives durables et structurelles ? La crise a mis en lumière des difficultés déjà réelles pour un secteur qui représente tout de même entre 4 et 5% de notre PIB.

Au lendemain de cette annonce, le secteur est partagé. Pour en parler, plusieurs invités se sont relayés ce vendredi matin sur La Première. A commencer par le comédien namurois Benoit Poelvoorde, initiateur de l’intime festival dans la capitale wallonne. Le festival littéraire a lieu fin août soit juste avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures… De quoi énerver le Namurois.

Je trouve que c’est draconien

"Ça me fait un petit peu mal au cul de devoir inviter les gens et de leur demander de garder 2 mètres de distance dans un festival de l’intime." Malgré tout, c’était important de pouvoir maintenir le festival, comme l’explique Chloé Colpé, elle aussi à l’origine du festival namurois. "On a dû déserter le théâtre et on a réfléchi à des solutions de repli dans les églises et on a réduit les jauges à 100 personnes." "Parce que c’est bien connu que dans les églises, le virus ne circule pas !", ajoute le comédien avec son humour habituel.

Quant aux mesures décidées par le CNS, Benoit Poelvoorde ne mâche pas ses mots. "Je trouve que c’est draconien. Ça n’a pas beaucoup de sens ce qu’on nous fait faire. Je n’ai pas l’impression qu’on va en sortir. C’est plutôt l’inverse. Je parle avec des professeurs qui se contredisent sans cesse donc on finit par ne plus faire confiance à personne. Les mesures qu’on nous demande d’appliquer sont totalement incohérentes. Je ne dis pas aux gens de ne pas mettre de masques. Je dis simplement de rester dans le bon sens."

Un problème : la distanciation

Et de prendre deux exemples contradictoires à ses yeux. "Dans le Thalys, on est tous l’un à côté de l’autre avec un masque et les wagons sont remplis. Par contre, au théâtre, on doit être séparés de trois sièges… Ça devient complètement con. On finit par se rendre compte que c’est n’importe quoi. On n’écoute plus ce qu’on nous demande."

Même exemple pris par Jaco Vandormael, réalisateur et metteur en scène. "Je ne voudrais pas être à la place des décideurs car ils doivent donner des réponses simples à des problèmes complexes mais ici, je ne comprends pas la logique. Entre une arrière-salle de café pour un concert de jazz et Forest National, ce n’est pas du tout la même jauge. Je ne comprends pas pourquoi 400 personnes dans un Thalys n’est pas un problème sanitaire et 200 personnes à Forest national, c’est un problème sanitaire. Je ne comprends pas la logique."

Le metteur en scène Luc Petit pointe aussi du doigt ce problème de distanciation. "200 personnes avec distanciation, c’est vraiment des miettes qu’on nous donne, s’exprime-t-il. S’il ne fallait pas garder nos distances, ce serait acceptable mais une salle ne va pouvoir contenir qu’une trentaine de personnes avec cette distanciation. Ce n’est financièrement pas possible. Pas tenable. A la rentrée, les théâtres privés vont reprendre. Les théâtres subventionnés, je n’en connais pas beaucoup."