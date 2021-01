La directrice de la crèche devait prévenir de nombreuses personnes d'un suivi Covid: Scarlet lui coupe unilatéralement son abonnement

Ce jeudi en fin de matinée, la directrice d’une crèche du Brabant wallon s’est retrouvée sans GSM. L’opérateur Scarlet (qui appartient à Proximus) lui a juste envoyé un mail deux heures auparavant pour lui annoncer que sa demande de résiliation avait été traitée, demande qu’elle n’a jamais émise.

Une tuile pour cette responsable confrontée depuis le week-end dernier à des cas Covid dans son établissement et qui doit rester joignable en permanence.

Un robot un peu trop proactif ?

Après plusieurs tentatives auprès de l’opérateur elle apprend ceci : "Apparemment, c’est une machine qui avait détecté un usage abusif et le programme a automatiquement coupé la ligne", explique Muriel Vander Heyden, la responsable de la crèche des Boutchoux de l’Axis à Mont-Saint-Guibert.

Quant à l’usage abusif, l’opérateur ne l’explique pas : "Ils ont juste dit que c’était souvent le même numéro de téléphone. J’ai dit oui puisque j’étais souvent au téléphone avec le médecin qui devait me donner tous des QR Code, avec qui je devais décider d’une stratégie".

Autrement dit, le fait d’avoir dû utiliser son GSM (un abonnement Red, bon marché) de manière intensive à une période donnée (surtout samedi et mardi dernier) a suffi à enclencher la procédure, soit le fait d’avoir dû prévenir une soixantaine de personnes (les parents, le personnel, les autorités et le médecin de la crèche). Des personnes avec lesquelles, cette directrice de crèche a échangé quelques coups de fil et surtout, des SMS.

"Un abus de pouvoir"

Du côté de Test-Achats, Jean-Philippe Ducart, son porte-parole, estime qu’il s’agit clairement d’"un abus de pouvoir" : "S’il y a un problème de fraude, s’il y a un problème d’augmentation anormale des frais de consommation, on prend contact avec son client et on essaie de trouver une solution. Ce qui n’est pas le cas ici, car d’après ce que l’on voit, la procédure est totalement automatisée, sans côté humain dans la gestion du dossier. Et tout ça fait que la faute est, quelque part, aggravée dans le chef de Scarlet. Et donc, il devrait rétablir le plus rapidement possible le service et le client est en droit de réclamer une indemnité".

Cela montre aussi, selon lui, les limites de l’intelligence artificielle : "Dans ce cas-ci, l’intelligence artificielle joue contre le consommateur. Et donc, c’est quelque chose que l’on doit évidemment relever et, le cas échéant, dénoncer parce qu’il doit rester un côté humain dans la relation et savoir que derrière tout abonnement, il y a une personne. Personne qui vit une situation qui peut particulièrement être difficile à vivre. Et donc l’opérateur doit, au-delà des procédures automatisées, au-delà de la robotisation, contacter le client pour analyser la situation et trouver une solution. Mais l’automaticité de la procédure ici est tout bonnement inacceptable !".

Des conséquences en cascade

L’opérateur, lui, a effectivement reconnu qu’il y avait un problème. S’il a promis à la directrice de lui rétablir sa ligne, il lui a annoncé que ce ne serait pas avant 48 heures. Un délai que ne peut pas se permettre cette directrice puisqu’elle attend ce vendredi les résultats des tests de son personnel et des enfants dont elle a la charge. Ce qui compromet la réouverture éventuelle de l’établissement lundi prochain.

Contacté par nos soins, Proximus nous a affirmé prendre le problème à bras-le-corps. En attendant, à l’heure d’écrire ses lignes, le souci n’était toujours pas résolu.