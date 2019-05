La direction générale Personnes handicapées améliore ses services, mais les délais restent encore longs

La direction générale Personnes handicapées est régulièrement critiquée, notamment pour les difficultés à joindre la permanence téléphonique, à obtenir une carte de stationnement ou encore pour le traitement des dossiers trop long.

Mais la situation devrait changer dès ce mois de mai, avec la mise en place d’un plan d’action visant à recruter du personnel et destiné à améliorer le fonctionnement et la convivialité du service. Une nécessité.

Cette administration a à sa charge les dossiers d’un belge sur quinze, soit près de 700.000 personnes. C’est le cas de Julie Mousty, 29 ans, une étudiante en première année de psychologie. Julie est atteinte d’autisme et cela fait pratiquement 5 mois qu’elle a demandé le renouvellement de sa reconnaissance du handicap.

« J’ai introduit la demande le 15 janvier 2019 et là j’attends des nouvelles. C’est important car ça me permet d’avoir accès à certains services ou certaines priorités. Et c’est aussi important d’un point de vue financier. Normalement, j’ai droit à une indemnisation d’intégration. »

Indemnité qu’elle ne perçoit donc pas pour l’instant. Julie précise d’ailleurs que cela a toujours été la galère pour joindre l’administration.

Du côté de la direction générale des personnes handicapées, la situation s’améliore, nous dit-on, tout en reconnaissant que ce n’est pas encore suffisant.

« En ce qui concerne la téléphonie, nous prenons 40% d’appels en plus par rapport au mois de janvier. Concernant les délais de traitement des dossiers, le stock a diminué de 40% sur une année complète. Et sur ce mois-ci, nous avons encore engrangé une diminution de 7% », précise André Gubbels, directeur général depuis 10 ans.

Il indique aussi que la situation n’est pas la même partout dans le pays. A Anvers, Bruxelles, le Hainaut ou encore le Luxembourg, les délais de traitement des dossiers sont souvent plus longs et seraient dus principalement au manque de médecins évaluateurs disponibles.

Fin janvier, le ministre fédéral CD & V Kris Peeters en charge des personnes handicapées avait présenté un plan d’action. A la clé, notamment, des recrutements et la volonté d’améliorer le service en doublant pratiquement le nombre d’appels traités par jour. Tout cela devait être opérationnel pour le mois de mai.